Soldaten übergeben Musikgruppen 1 .720 Euro

Erlös aus dem Verkauf beim Weihnachtsmarkt / Bundeswehr spricht von großer Verbundenheit

+ Bei der Übergabe: Johannes Rohde, Daniela Kassner, Conny Wolter und Peter Petermann (v.l.) nahmen das Geld an. Mit dabei waren Hauptmann Jörg Lackner und Bürgermeister Jens Kuraschinski (v.r.). Foto: dr

Wildeshausen – Wenn die Bundeswehrsoldaten des Logistikbataillons 161 aus Delmenhorst im Rahmen ihrer Patenschaft mit der Stadt nach Wildeshausen kommen, dann gibt es zumeist gute Nachrichten. So auch am Freitag, als Hauptmann Jörg Lackner mit seinen Soldaten ins Stadthaus trat. Sie hatten insgesamt 1 720 Euro dabei, die sie zu gleichen Teilen an Daniela Kassner (Beat & Brassband), Johannes Rohde (Blasorchester Wildeshausen), Peter Petersen (Spielmannszug Wildeshausen) sowie Conny Wolter (Musikkorps Wittekind) übergaben. Das Geld wurde im Rahmen des Auftaktwochenendes des Weihnachtsmarktes eingenommen.