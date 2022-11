Soldaten pflegen Ehrenmal in Düngstrup

Von: Ove Bornholt

Teilen

Fast alles gereinigt: Bürgermeister Jens Kuraschinski (3. von links) und fünf Soldaten der 3. Kompanie des Logistikbataillons 161 aus Delmenhorst. © bor

Die Patenschaft der Stadt Wildeshausen mit der 3. Kompanie des Logistikbataillons Delmenhorst wird gelebt. Das zeigte sich nun beim Ehrenmal in Düngstrup.

Düngstrup – Mittwoch, 11 Uhr, das Ehrenmal in Düngstrup sieht ordentlich aus. Kein Wunder, seit 8 Uhr haben fünf Soldaten der 3. Kompanie des Logistikbataillons 161 aus Delmenhorst gewerkelt. Die Freiwilligen haben das Tor gestrichen, die Rasenkanten abgestochen, den Kiesweg geharkt und die Blätter entfernt. Im Zuge der Patenschaft der Kompanie mit der Stadt sind die Bundeswehrangehörigen immer mal wieder in Wildeshausen im Einsatz – in den vergangenen Jahren um diese Zeit meist auf dem städtischen Friedhof, nun erstmals in Düngstrup.

„Damit ist das Ehrenmal für den Volkstrauertag gut vorbereitet“, lobt Bürgermeister Jens Kuraschinski den Einsatz. Der Verwaltungschef wird dieses Mal übrigens zum Feiertag nicht vor Ort weilen. Erstmals hat er eine Einladung zu Gedenkfeiern im britischen Hertford bekommen, bekanntlich eine Partnerstadt Wildeshausens. „Ich weiß noch gar nicht so genau, was mich erwartet“, so der Verwaltungschef gespannt.

Geschichte soll nicht in Vergessenheit geraten

Zurück nach Düngstrup: Für die vier Männer unter der Führung von Oberstabsfeldwebel Werner S. (Auf Anweisung des Bundesverteidigungsministeriums dürfen die Nachnamen der beteiligten Soldaten nicht genannt werden, Anm. d. Red.) geht es laut den Beteiligten darum, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Das Ehrenmal wurde für die Kriegsopfer aus der Landgemeinde errichtet.

Mehr als 140 Namen sind eingezeichnet. Die Männer sind im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen, teilweise sehr jung, teilweise nur kurz vor Kriegsende. „Für uns ist das hier auch ein Stück weit politische Bildung“, sagt Werner S.

Sammlung Kriegsgräberfürsorge endet morgen

Der Oberstabsfeldwebel und seine Kameraden sind zurzeit sowieso häufiger in Wildeshausen unterwegs. Morgen endet die Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Stadt. Seit Montag haben die Bundeswehrangehörigen um Spenden gebeten. „Das läuft wie geschnitten Brot“, freut sich Werner S. über den Zuspruch der Wildeshauser, von denen viele trotz des inzwischen mehr als zehn Jahre zurückliegenden Abzugs der Soldaten aus Wildeshausen immer noch eine enge Beziehung zu den Streitkräften haben.

In Düngstrup werden am Sonntag, 13. Oktober, ab 15 Uhr Kränze niedergelegt. Und es wird genau wie in Wildeshausen um 10.15 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof an der Delmenhorster Straße, um 10.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Burgberg und ab 11.30 Uhr in der Friedhofskapelle der Kriegsopfer und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Die Stadt weist in einer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass die Bevölkerung den Gedenkstunden beiwohnen kann.

Kommendes Jahr soll es erneut einen Pflegeeinsatz der Mitglieder der 3. Kompanie, von denen noch einige in der Kreisstadt wohnen, geben. Dann wahrscheinlich wieder bei den Kriegsgräbern auf dem Friedhof. Dort waren die Soldaten auch 2021 und erstmals 2019 im Einsatz gewesen – mit einem Gottesdienst, musikalischer Begleitung und mehr Mannschaftsstärke als jetzt. Die Patenschaft mit der Stadt gibt es seit 2018. Sie wird durch verschiedene Aktionen gelebt.