„Schekhan-Markt“ eröffnet neuen Verkaufsraum mit breiterem Angebot

Ab sofort täglich frisches Lamm, Rind und Huhn

+ © Dejo Auf Hochtouren laufen die Arbeiten im neuen Geschäft. Unterstützug beim Einräumen der Regale hat Nashwan Kavan (rechts) in einem Freund gefunden. Bis Montag muss alles an seinem vorgesehenen Platz stehen. © Dejo

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Es war im Dezember, als Adel und sein Sohn Nashwan Kavan in ihrem „Schekhan-Markt“ an der Kirchstraße in Wildeshausen den Wunsch äußerten, einen größeren Markt beziehen zu wollen, um das Sortiment deutlich auszubauen. Und genau das ist jetzt der Fall: Am Montag, 24. Juli, wird der Laden an der Visbeker Straße in der ehemaligen Videothek eröffnet.