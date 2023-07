So würden Studenten die Innenstadt verändern

Autofrei und Fahrradroute

+ © bor Mit dem Rad rund um die Innenstadt: Jann Lübbers (l.) und Hendrik Köntje haben eine Route ausgearbeitet. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Angehende Architekten der Jade-Hochschule haben ihre Ideen für die Wildeshauser Innenstadt vorgestellt. Zum Beispiel die Verbannung von Autos.

Wildeshausen – Architekturstudenten haben am Montag im Rathaus präsentiert, wie sie die Wildeshauser Innenstadt gerne verändern würden. Die jungen, kreativen Köpfe der Jade-Hochschule in Oldenburg gehen dabei durchaus neue Wege, beschreiten aber auch Pfade, auf denen die Kreisstadt schon unterwegs ist.

Die beiden Studentinnen Vilena Stol und Tamara Pfaff haben die Innenstadt kritisch betrachtet und sind dafür, die Autos zu verbannen. Dadurch sollen Wester-, Huntestraße, Marktplatz und Co. nicht nur ein Ort für Besorgungen, sondern auch zum Verweilen werden. Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Geschichte bewahren“ schlagen sie dazu verschiedene Maßnahmen vor. Da ist zum Beispiel eine begrünte, hölzerne Überdachung zwischen Rathaus und „bökers am Markt“. Dort könnten sich Besucher und Einwohner länger aufhalten, statt den Marktplatz einfach nur zu überqueren. Für den Stellmacherplatz schwebt den Studentinnen ein kleiner Geschichtstunnel, ebenfalls aus Holz und begrünt vor. Die Historie der Wittekindstadt könnte dort Thema sein. Und statt der Baulücke neben dem Döner-Imbiss an der Huntestraße wünschen sich Stol und Pfaff einen Pflanzgarten, sozusagen eine grüne Oase mitten in der Stadt. Letzteres läuft ja bereits, denn der Nabu hat die Baulücke begrünt. Auch sind dort Bänke und Kunst aufgestellt.

City-Manager und Bauamtsleiter loben inhaltliche Tiefe

City-Manager Ralf Möllmann, der genau wie Bauamtsleiter Hans Ufferfilge die Vorträge verfolgte, nahm direkt Stellung zu den Vorschlägen. Beide lobten die inhaltliche Tiefe und Kreativität, brachten aber auch ihre, eher praktische Sicht ein. Schließlich ist die autofreie Innenstadt in Wildeshausen alles andere als Konsens, sondern im Gegenteil heftig umstritten. Schon bei der Neuordnung der Parkplätze regte sich starker Protest der Einzelhändler.

„Es gibt den Wunsch, direkt mit dem Auto vor den Bäcker zu fahren. Da geht es nicht um 150 oder 50 Meter Fußweg, sondern null Meter bis zum Geschäft“, sagte auch Professor Volker Katthagen, der das Modul „Freiraumplanung“ im Rahmen des Master-Studiengangs leitet. „Die Innenstadt lässt sich doch wunderbar umfahren“, verteidigten Stol und Pfaff ihren Vorschlag. Eine spannende Diskussion entspann sich dann allerdings nicht, denn zu der öffentlichen Veranstaltung war kaum ein Bürger erschienen.

+ Wollen eine autofreie Innenstadt: Vilena Stol (l.) und Tamara Pfaff versprechen sich davon mehr Aufenthaltsqualität. © bor

Dabei haben die Ideen durchaus Beachtung verdient, wie zum Beispiel „Neue Wege wagen Wildeshausen“ von Jann Lübbers und Hendrik Köntje. Die zwei Studenten wollen den Stadtwall stärker zur Geltung bringen. Dazu haben sie eine Fahrradroute, beginnend beim alten Feuerwehrhaus, geplant. Klingt erst einmal unspektakulär, aber entlang der Strecke sollen immer wieder Punkte installiert werden, die die Menschen anziehen. Da wäre zum Beispiel ein Badesteg in der Hunte auf Höhe des „Alten Amtshauses“ – vorausgesetzt, das Wasserkraftwerk ist zurückgebaut, sodass die Strömung entsprechend schwach ist. Im weiteren Verlauf denken die beiden Studenten dann an Verweil- und Infopunkte, bevor die Burgwiese erreicht ist. Hier wollen sie eine Brücke gegenüber vom Wassersportverein schlagen, um einen Boots- und Kanuverleih zu betreiben. So könnten beide Ufer der Hunte bespielt werden, meinte Lübbers.

Burgwiese aufwerten: Brücke über die Hunte

Auch die Burgwiese selbst soll aufgewertet werden – durch einen Turm. Dort könnte ein WC installiert, aber auch ein kleiner Kiosk für Getränke und Snacks betrieben werden. „Der Park wird gerne genutzt, aber auf der großen Rasenfläche fehlen Schattenplätze“, erklärt Köntje die Idee. Außerdem diene der Turm als Gegenstück zum monumentalen Ehrenmal auf dem Burgberg.

Man darf gespannt sein, ob Teile dieser und anderer Vorschläge der Studenten in der Zukunft in die Planungen der Stadtverwaltung einfließen werden.