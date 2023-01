So können Termine im Stadthaus online vereinbart werden

Stadtverwaltung Wildeshausen weist auf digitales Angebot hin

weist auf das digitale Angebot der Stadtverwaltung Wildeshausen hin: Ulrike Brümmer (Mitarbeiterin Einwohnermeldeamt) und Ralf Wübbeler (Fachbereichsleiter).

Die Stadtverwaltung Wildeshausen weist auf ihre Online-Terminvergabe hin. In anderen Bereichen wie beim Online-Rathaus gibt es aber noch Potenzial.

„Große Fortschritte macht die Stadt Wildeshausen bei der Digitalisierung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. So sei beim Einwohnermeldeamt bereits seit Längerem eine Online-Terminvergabe möglich. „Man geht einfach auf unsere Internetseite und bucht sich dort unter der Rubrik ,Online Terminvereinbarung Meldeamt’ seinen Wunschtermin, um diverse Melde- oder Ausweisangelegenheiten zu erledigen“, erläutert Ralf Wübbeler in der Mitteilung. „Man gibt kurz sein Anliegen ein, erfährt, welche Unterlagen man mitbringen muss und wie hoch die Gebühr ist, bevor man seine Anmeldenummer erhält“, so der zuständige Fachbereichsleiter weiter.

Zur gewünschten Zeit finde man sich dann im Stadthaus ein, registriere sich mit der online zugeteilten Anmeldenummer und habe so gut wie keine Wartezeit. „Natürlich kann man nach wie vor auch spontan – zu den Sprechzeiten – ins Einwohnermeldeamt kommen, muss dann aber eventuell etwas Zeit mitbringen“, ergänzt Wübbeler.

Digitale Einwohnerfragestunde für Bürger

Auch eine digitale Einwohnerfragestunde bietet die Stadt Wildeshausen seit Mitte vergangenen Jahres an, heißt es in der Mitteilung weiter. Bürger können somit vorab Fragen zu Beratungsgegenständen in öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen stellen, ohne persönlich vor Ort zu sein. „Das ist gerade für Berufstätige eine große Erleichterung“, weiß Matthias Ruhle, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Bildung und Sport.

Ähnlich verhält es sich mit der digitalen Schadensmeldung. Hier kann man mithilfe eines Online-Formulars Abfallablagerungen, Schäden und Mängel an öffentlichen Einrichtungen, Straßen, Wegen oder der Straßenbeleuchtung ganz einfach rund um die Uhr melden.



Ein Bereich, der laut Stadtverwaltung noch ausgebaut werden soll, ist das sogenannte „Online-Rathaus“. „Nach und nach sollen hier immer mehr Verfahren digitalisiert und hinzugefügt werden“, betont Ruhle. Um diese Online-Dienstleistungen nutzen zu können, muss man sich eingangs mit seiner Mailadresse und einem Passwort registrieren. Ist das erfolgt, kann man sich zum Beispiel derzeit bereits online um Baugrundstücke bewerben. Bisher hinkt die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes allerdings noch in vielen Kommunen hinterher.