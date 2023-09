So werden Gärten klimafreundlicher

Von: Ove Bornholt

Jäten ist Zensur an der Natur: Nur invasive Arten werden entfernt wie hier im Garten von Fritz Rietkötter in Wildeshausen. © bor

Der Naturschutzbund plant in Wildeshausen einen Vortrag mit der Leiterin der niedersächsischen Gartenakademie. Sie gibt Tipps wie Gärten und Balkons ökologisch wertvoller gestaltet werden können.

Wildeshausen – Als engagierter Naturschützer blickt der Wildeshauser Wolfgang Pohl vom örtlichen Nabu mit Frust in so manchen Garten der Kreisstadt, denn einige Besitzer würden lieber Flächen schottern und Bäume fällen. „Uns erreichen oft Nachrichten, wie sorglos Menschen mit dem Grün umgehen.“ Doch statt immer nur zu kritisieren, soll nun in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule gezeigt werden, wie Gärten klimafreundlicher werden können. Durch positive Beispiele sollen die Menschen ermuntert werden, bei sich zu Hause etwas zu verbessern.

Das Mittel der Wahl des Nabu ist ein Vortrag. Für diesen haben die Naturschützer eine hochkarätige Referentin gewonnen: Nadja Krause, Leiterin der niedersächsischen Gartenakademie. Die Gartenbau-Ingenieurin ist bei der Landwirtschaftskammer in Bad Zwischenahn angestellt. Die Expertin referiert am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr im Hauptsitz der Volkshochschule an der Wittekindstraße.

„Zurzeit gibt es viele Krisen, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Putsche in Afrika, die Kommunikation der Bundesregierung“, zählte Pohl beim Pressetermin für den Vortrag auf. Und über allem schwebe das Damoklesschwert der Klimaveränderung. Um diese abzumildern, könne jeder Einzelne aktiv werden – und sollte das in Pohls Augen auch. „Eigentum verpflichtet“, nahm er Bezug auf das Grundgesetz. Und „jeder kann ein Stück dazu beitragen, den Klimawandel abzumildern“. Aus dieser Pflicht solle niemand entlassen werden.

Wie das konkret im eigenen Garten oder auf dem Balkon möglich ist, wird Krause erläutern. So gibt es zum Beispiel mittlerweile Rasenmischungen, die besser für die Umwelt sind, weil das Gras weniger Wasser braucht. Da helfe es auch mal, weniger zu mähen, sagte Pohl. Dann sei das Grün ebenfalls nicht so „durstig“.

Ganz grundsätzlich hält der Naturschützer wenig von einem akkurat gestutzten Garten. „Wir müssen weg vom immer noch verbreiteten Ordnungsfimmel“, betonte er. Das zeigt sich übrigens auch bei den Auszeichnungen für „Klimafreundliche Gärten und Balkone“, die der Landkreis Oldenburg vergibt.

Ein Argument, das immer wieder für Baumfällungen vorgebracht wird, ist die mit dem Laub und der Pflege verbundene Arbeit. Die könnten viele ältere Menschen nicht mehr leisten, heißt es dann. Dafür hat Pohl volles Verständnis. Manche Senioren könnten einfach nicht mehr so im Garten aktiv sein wie in jüngeren Jahren. Der Naturschützer regte eine Art Patenschaft an. So könnten sich doch die Jugendlichen, die bei „Fridays for Future“ demonstriert haben, in Mikro-Projekten um diese Bäume kümmern, schlug er vor.

