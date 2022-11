So spart der Landkreis langfristig Energie

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Parkplätze beim Gesundheitsamt könnten im kommenden Jahr mit © dr

Der Landkreis Oldenburg will mehr Energie erzeugen und weniger verbrauchen. Dabei sollen Fotovoltaikanlagen auf Parkplätzen helfen.

Wildeshausen – Produzieren die Parkplätze am Kreishaus in Wildeshausen bald Strom? Die Kreisverwaltung will einen Teil der Stellflächen überdachen und mit Fotovoltaikanlagen versehen. Dafür sollen im kommenden Jahr 1,4 Millionen Euro bereitgestellt werden, wie Amtsleiter Maik Ehlers am Dienstagabend den Struktur- und Wirtschaftsausschuss informierte.

Die Politik reagierte positiv angesichts dieses Vorhabens und weiterer Pläne, um Energie einzusparen beziehungsweise selbst zu erzeugen. „Der Landkreis legt sich richtig ins Zeug“, lobte Jörg Wolfgang Buddenberg (Grüne). Rainer Lange (SPD) sprach gar von einem „Booster“ und einem „Doppel-Wumms“.

Politik lobt die Kreisverwaltung

Noch sind viele Einzelheiten unklar, aber Ehlers denkt an eine Größenordnung von 50 bis 60 Parkplätzen, bei denen Solarstrom gewonnen werden könnte. Viele Stellflächen rund ums Kreishaus würden ausscheiden, weil die Vegetation zu dicht sei, also zu wenig Sonnenlicht vorhanden ist. Und Bäume sollen für das Projekt nicht gefällt werden. Deswegen geht es voraussichtlich vor allem um Parkplätze auf der Seite des Gesundheitsamts.

Eigentlich hätte das Vorhaben erst 2024 umgesetzt werden sollen – wegen der hohen Arbeitsbelastung im Hochbauamt. Doch die Kreisverwaltung wird nun auf einen externen Anbieter zurückgreifen, um schneller voranzukommen. Auch waren zuerst 3,3 Millionen Euro veranschlagt gewesen.

Anträge für neue Anlagen bei EWE-Netz

Laut Ehlers ist der Stromverbrauch im Kreishaus so hoch, dass dieser allein mit Anlagen auf den Dächern nicht gedeckt werden kann. Aber auch dort treibt die Kreisverwaltung die Planungen voran. Einige Maßnahmen wurden schon umgesetzt. Weitere Gespräche mit der EWE-Netz unter anderem zur Installation einer zusätzlichen 30-Kilowatt-Anlage auf dem Dach des Veterinäramts wurden geführt. „Neuerliche Versuche, diesen Abstimmungsfaden wieder aufzunehmen, blieben erfolglos“, berichtet die Verwaltung. Für eine Beurteilung durch den Netzbetreiber seien nunmehr Anlagenkonzepte vorzulegen und konkret zu beantragen. Dieser Schritt werde aktuell durch die Kreisverwaltung vorbereitet.

Auch bei den schulischen Liegenschaften tut sich etwas. Für die IGS in Wardenburg und die Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg wird geklärt, welche technischen Rahmenbedingungen konkret von EWE-Netz gefordert werden, um die maximal verfügbare Fläche beziehungsweise Leistung auszuschöpfen.

Dem Ausschuss sollen möglichst konkrete Kosten benannt werden, um damit eine Grundlage für eine Maßnahmenentscheidung je Liegenschaft zu schaffen. Im Haushalt für 2023 sollen rund 530.000 Euro eingestellt werden.

530.000 Euro für Fotovoltaik an Schulen

Des Weiteren bemüht sich der Landkreis, den Energieverbrauch nachhaltig zu senken. Die Politik hatte die Kreisverwaltung beauftragt, zur Ergänzung der bestehenden Wärmeversorgung und der Heizungsanlagen im Kreishaus und im Gesundheitsamt Wärmepumpen zu installieren. „Hierzu wurde die Planung, die Heizungsanlage im Gesundheitsamt auf eine Hybridanlage umzustellen, durch ein Fachplanungsbüro vertieft und die Kosten ermittelt“, teilte die Kreisverwaltung mit. Dafür sind 300.000 Euro im Haushalt 2023 veranschlagt. Das Gesundheitsamt ist allerdings die kleinere Maßnahme. Denn für entsprechende Schritte im Kreishaus-Hauptgebäude sind für das Jahr 2024 ganze 2,4 Millionen Euro vorgesehen.

Über diese langfristig wirkenden Maßnahmen hinaus hatte der Landkreis wie viele anderen Kommunen auch schon vor Monaten entschieden, den aktuellen Energieverbrauch zu senken. Dazu gehörte unter anderem die Reduzierung der Temperaturen in den Büros und Liegenschaften. Darüber hinaus gibt es einige bereits seit Jahren laufende Projekte wie die Installation von Wallboxen, um Elektroautos zu laden, und neue LED-Beleuchtung.