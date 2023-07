So reagiert die Politik auf Silke Müllers Sachbuch

Von: Dierk Rohdenburg

Im Gespräch mit ZDF-Moderator Markus Lanz: Silke Müller aus Wildeshausen warnte vor den Gefahren Sozialer Medien. © ZDF / Markus Hertrich

Die Wildeshauser Autorin Silke Müller berichtet über die vielen Reaktionen auf ihr Buch „Wir verlieren unsere Kinder“.

Wildeshausen – Dass eine Wildeshauserin mit einem Buch die Bestsellerlisten stürmt und innerhalb von zwei Monaten in so ziemlich jeder namhaften Talkshow in Deutschland sowie auch in den Nachbarländern befragt wird, hat großen Seltenheitswert. Silke Müller, die 43-jährige Rektorin der Waldschule in Sandkrug, ist das mit ihrem am 2. Mai erschienenen Werk „Wir verlieren unsere Kinder“ gelungen. „Gewalt, Missbrauch, Rassismus – Der verstörende Alltag im Klassenchat“ heißt der Untertitel des Buches, dessen Inhalt Pädagogen, Eltern und Politiker wachgerüttelt hat. Bei der letztgenannten Gruppe allerdings bisher fast ausschließlich Akteure auf der lokalen Ebene oder Kultusminister. „Gespräche mit der schleswig-holsteinischen Ministerin Karin Prien und auch der niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg stehen in Kürze an“, berichtet Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist auch gut so. Aber die Sozialen Medien sind kein reines Schulthema, und nicht die Kultusminister und die Bildungspolitik tragen hier die Verantwortung.“

Die Wildeshauser Pädagogin vermisst das offene Interesse bei der Innen- und der Justizpolitik sowie in Gremien, die für die Gesetzgebung zuständig sind. „Es wäre schön, wenn auf die Situation zum Beispiel mit Gesprächsangeboten reagiert würde“, erläutert sie. „Oder wenn das Thema breit und öffentlich im Bundestag diskutiert wird.“

Müller plädiert für Zensur

Um der Problematik schlimmer, jugendgefährdender Inhalte im Internet gerecht zu werden, müsste die Politik ihrer Meinung nach Richtlinien festlegen und Inhalte regulieren. „Ich bin bestimmt kein Gegner von Sozialen Medien, im Gegenteil, ich nutze sie selbst“, betont Müller, die seit dem Jahr 2021 Niedersachsens erste Digitalbotschafterin ist. Aber die Auswirkungen von menschenverachtenden Inhalten könne man nur über Zensur in den Griff bekommen. „Ich bin beispielsweise dafür, Akkreditierungen für Netzwerke zu schaffen“, erläutert sie. Überall im Leben müsse man sich mit Dokumenten ausweisen, aber im Netz könne man total anonym unterwegs sein. „Dabei sind analoges und digitales Leben nicht mehr voneinander zu trennen“, sagt Müller. Ein regulativer Umgang mit Sozialen Medien müsse unbedingt auf die Agenda, ergänzt die Pädagogin, die es zudem wichtig fände, wenn auch Online-Wachen direkt im Netz etabliert und insgesamt mehr Inhalte kontrolliert und gesperrt würden.

Müller erlebt gerade, dass das Interesse an ihrem Buch auch international groß ist. „Es gibt viele Übersetzungsanfragen“, weiß sie von ihrem Verlag. Das Problem mache ganz offensichtlich nicht an Ländergrenzen Halt. Sie sei in naher Zukunft auch zu diversen Kongressen eingeladen, um über das Thema zu informieren.

Warum das Buch so stark in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, kann Müller nur vermuten. „Man hat vorher nicht so offen darüber gesprochen, was die Sozialen Medien für eine Auswirkung haben können“, denkt sie. „Es wurde eher als Randthema gesehen.“ Fachbücher gebe es schon einige. Ihre Beispiele aus der Praxis seien aber offenbar mit deutlich mehr Aufmerksamkeit bedacht worden.

In ihrem Buch beschreibt Müller exemplarische, anonymisierte Vorfälle aus ihrer Schule und aus ihrem bundesweiten Netzwerk mit anderen Bildungsakteuren. Darunter ist der Fall einer 14-Jährigen, die heimlich von ihrem Freund während eines Videocalls bei erotischen Handlungen per Bildschirmaufnahme gefilmt wird. Am nächsten Tag veröffentlicht er das Video im Internet. In einem anderen Beispiel berichtet die Autorin von einer Zwölfjährigen, die während des Unterrichts zunächst unentdeckt mit einem erwachsenen Mann chattet, der ihr „perverse, pornografische Gedanken“ schreibt. Dabei sei es einer Gruppe von Mädchen um die Challenge gegangen, wer als erste ein Foto von einem Penis geschickt bekomme. Sie betont aber auch, dass hieran nicht Tablets und Co. oder gar Lehrer Schuld sind.