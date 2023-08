So läuft die Parkraumüberwachung in der Innenstadt

Städtische Mitarbeiter gewähren Einblick

+ © Stadt Beleidigungen gehören manchmal zum Alltag: Carsten von Deylen und Silke Schönthal sind bei der Stadt für die Parkraumüberwachung zuständig. © Stadt

Die Parkraumüberwacher der Wildeshauser Innenstadt geben einen Einblick in ihren beruflichen Alltag. Und der ist nicht immer einfach.

Wildeshausen – Einen Job, den wahrscheinlich nicht jeder gerne machen möchte, beleuchtet die Wildeshauser Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung: die Parkraumüberwachung. Silke Schönthal und Carsten von Deylen sind dafür in der Kreisstadt zuständig. Und laut Mitteilung gehen sie ihrem Beruf aus Überzeugung nach, auch wenn es durchaus Konfliktpotenzial gibt.

Stellflächen sind in einer Kleinstadt mit historisch gewachsenem Kern wie Wildeshausen oft Mangelware. Um diese zu verwalten und Einnahmen zu erzielen, setzen die meisten Kommunen auf Parkraumbewirtschaftung – so auch die Wittekindstadt. Das gilt insbesondere im verkehrsberuhigten Bereich im Stadtkern, der die Hunte- und Westerstraße umfasst. Hier ist das Parken zum einen nur auf den ausgewiesenen Stellflächen möglich, zum anderen muss man einen Parkschein ziehen.

Ausreden gibt es oft zu hören

Schönthal und von Deylen achten darauf, dass alles korrekt abläuft. Die beiden Parkraumüberwacher müssen sich laut Mitteilung aber gerade jetzt, wo die Schrägstellung der Parkplätze in eine Längsstellung umgewandelt wurde, eine Menge anhören. „Auf Diskussionen lassen wir uns nicht ein, aber wenn jemand zum Beispiel aus Versehen schräg auf einem Längsparkplatz steht, drücken wir aktuell noch mal ein Auge zu“, verrät Schönthal.

Die 56-jährige Wildeshauserin, die seit 2019 bei der Stadt ist, kennt Ausreden von Parksündern ohnehin zur Genüge. Sprüche wie „Ich war doch nur ganz kurz weg“ oder „Bevor ich mir einen Parkschein gezogen habe, bin ich doch schon vom Bäcker wieder da“ können sie nicht beeindrucken. „Ich erkläre dann immer wieder, dass man sich auch einen Parkschein holen und sichtbar auslegen muss, wenn man die ,Brötchentaste‘ nutzen will, um 15 Minuten umsonst zu parken“, berichtet sie aus ihrem Alltag.

Mündliche Verwarnung generell möglich

Während ihr Kollege von Deylen die Randzeiten überwacht, ist die städtische Angestellte meist werktags zwischen 7 und 18 Uhr unterwegs. „Werktags schließt übrigens auch den Sonnabend mit ein, was viele nicht wissen“, so die Politesse. Neben Hunte- und Westerstraße gehören die übrigen Straßen und Parkplätze der Innenstadt ebenfalls zu ihrem Revier. „Auch die Volksbank und K+K haben uns um eine Überwachung gebeten, da ihre Kundenparkplätze sonst von Dauerparkern blockiert werden“, berichtet sie weiter. Ohnehin seien die Dauerparker ein Problem. „Es gibt viele Wiederholungstäter, die einfach die Parkscheibe alle paar Stunden weiterdrehen“, kritisiert von Deylen, der Schönthal seit einem knappen Jahr bei der Arbeit unterstützt. Solche Verstöße könne man aber bei entsprechendem Verdacht mittels Kontrolle der Ventilstellung am Reifen aufdecken.

Die meisten Knöllchen stellen Schönthal und von Deylen für 20-Euro-Vergehen aus. So viel kostet es, wenn man bis zu 30 Minuten unberechtigt parkt. Die Summe erhöht sich allerdings schrittweise. So fallen für mehr als drei Stunden zum Beispiel schon 40 Euro an. „Das geht nicht nach Sympathie, sondern ist im Bußgeldkatalog ganz klar geregelt“, macht die Politesse klar. Nach der Verwarnung am Auto folgt nach 14 Tagen per Post der schriftliche Bescheid, für den keine Mahnkosten anfallen. Wer nach einer weiteren Verwarnung aber nicht bezahlt, wird ein Fall für den Landkreis.

Die Parkraumüberwacher können laut Mitteilung bei Fragen oder Unklarheiten direkt vor Ort angesprochen werden. „Das kann durchaus mal erfolgreich sein“, berichtet von Deylen. Solange der Strafzettel noch nicht gedruckt sei, sei generell eine mündliche Verwarnung möglich. „Wir arbeiten mit Fingerspitzengefühl, denn man muss auch Mensch bleiben“, betont der 43-jährige Oldenburger.

Aber nicht mit jedem Falschparker kann man vernünftig reden. Beleidigungen gehören manchmal zum Alltag der beiden Überwachungskräfte. Einmal musste Schönthal sogar die Polizei zur Verstärkung rufen. Doch es gibt auch Lob, zum Beispiel wenn Kindergärten oder Schulen gezielt ihre Dienste anfragen, damit ihre Stellplätze nicht dauerhaft von Fremdparkern blockiert werden. Das sind jedoch eher Einzelfälle, und gerade Schönthal als Wildeshauserin muss in ihrem Alltag damit leben, dass einige Menschen fast schon Angst vor ihr haben. „Wenn ich privat mit meiner Handtasche über dem Arm durch die Innenstadt bummele, wird der eine oder andere ganz schnell, obwohl ich den Knöllchendrucker gar nicht dabei habe“, schmunzelt sie.