So läuft die Digitalisierung beim Landkreis

Von: Ove Bornholt

Noch wird vieles auf Papier erledigt, aber in Zukunft sollen Bürger deutlich mehr Verwaltungsdienstleistungen digital nutzen können. © dpa

Der Landkreis Oldenburg und die kreisangehörigen Kommunen wollen digitaler werden. Das gestaltet sich allerdings nicht so einfach und schnell wie erhofft.

Wildeshausen – Das im Jahr 2017 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“, das Onlinezugangsgesetz (OZG), verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. So ist es noch immer auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums zu lesen. Dabei ist die zeitliche Begrenzung mittlerweile entfallen. Kein Wunder, denn die Wirklichkeit hinkt den Vorgaben von 2017 massiv hinterher.

Zwar haben die Kommunen im Landkreis Oldenburg und der Kreis selbst sogenannte „Online-Rathäuser“ in Betrieb genommen. Davon, dass alle Verwaltungsdienstleistungen dort digital abrufbar sind, kann aber keine Rede sein. Trotzdem wähnen sich die Kommunen mittlerweile auf einem guten Weg, wie Tim Lüschen, Leiter des Amts für Organisation und Digitalisierung beim Landkreis Oldenburg, im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. „Es ist noch ein weites Stück zu gehen, aber vom Tempo her sind wir gut dabei.“

Föderalismus ist eher ein Hindernis

Dass es noch ein „weites Stück“ ist, lässt sich an Zahlen festmachen. Zurzeit sind rund 120 von etwa 1 300 Dienstleistungen online umgesetzt. Die Vielfalt stellt dabei durchaus eine Herausforderung dar. So muss eben nicht nur die Ausgabe neuer Führerscheine digitalisiert werden, sondern auch der Umtausch oder der Ersatz bei Verlust.

„Der Landkreis ist unterwegs und entwickelt sich stetig weiter. So schnell es geht und dort, wo es Sinn macht“, sagt Lüschen. Zum Beispiel sei es nicht so wichtig, einen Vorgang, der fünfmal im Jahr nachgefragt wird, jetzt zu digitalisieren. Besser sei es, sich auf Dienstleistungen mit höheren Fallzahlen zu konzentrieren. „Es sind auch einige Sachen wesentlich besser geworden. Zum Beispiel soll die Beantragung von Elterngeld einfacher werden. Es geht schon etwas in die richtige Richtung“, sagt der Amtsleiter über die Priorisierung.

Trotzdem ist die öffentliche Verwaltung in einigen anderen europäischen Ländern digitaler als in Deutschland, zum Beispiel im Baltikum. „Im Vergleich dazu, was dort möglich ist, haben wir noch unsere Schwierigkeiten“, sagt Lüschen, der strukturelle Probleme sieht. So seien die Kommunen zum Teil gezwungen, neue Abläufe zu entwickeln, weil es keine einheitlichen Lösungen für Verwaltungs-Fachverfahren gebe. Die Hersteller der IT-Systeme seien zu spät eingebunden worden. Und er sagt auch: „Wenn man sich die Struktur der Staaten, die wesentlich weiter sind, anschaut, sieht man, dass es keinen föderalistischen Aufbau gibt. Das mag mit ein Grund sein.“ Der Föderalismus mache die Abstimmungsverfahren nicht einfacher.

Verwaltungen müssen auch analog weiter erreichbar sein

Hinzu kommt, dass öffentliche Verwaltungen weiterhin auf herkömmlichen Wegen erreichbar sein müssen: per Fax, Brief, am Telefon oder persönlich vor Ort. Die Kommunen müssen die Digitalisierung vorantreiben, ohne die analoge Kommunikation abzuschalten. „Online ist sicherlich der richtige Weg, aber die nicht so digitalen Bürger dürfen wir dabei nicht verlieren“, betont Lüschen.

Nicht nur in der Kommunikation mit den Antragstellern, sondern auch intern schreitet die Umstellung auf die papierlose Kommunikation derweil voran. Das Ziel ist die Ende-zu-Ende-Digitalisierung, also auch in der Behörde medienbruchfrei zu arbeiten. Praktisch heißt das: Ein Antrag wird digital gestellt, am Computer bearbeitet – auch von verschiedenen Abteilungen – und dann wieder digital an den Bürger übersendet. „Die Papierakte verwenden wir noch“, sagt der Amtsleiter. Es sei nicht alles auf einen Schlag umstellbar. Zum Teil auch aus rechtlichen Gründen. Auf der anderen Seite seien schon diverse Fachverfahren komplett digital. Die Bußgeldstelle arbeite zum Beispiel fast ausschließlich auf diesem Weg. Und: „Wir sind gerade dabei, die digitale Akte flächendeckend für alle allgemeinen Vorgänge einzuführen.“

Nicht nur der Landkreis, auch die Kommunen sind in Sachen Digitalisierung unterwegs. Wie Wildeshausens Kämmerer Thomas Eilers betonte, könne man die Stadt aber nicht mit einem Unternehmen vergleichen. „Eine Firma hat in der Regel deutlich weniger Produkte als eine öffentliche Verwaltung. Wir haben einfach sehr viele verschiedene Aufgaben.“ Beispielhaft nennt er den Bauantrag, die Anmeldung für einen Kita-Platz und die Mitteilung über den Zählerstand des sogenannten Gartenwassers – im Zuge eines Antrags auf Reduzierung der Abwasserbeseitigungsgebühr. Und diese Dienstleistungen müssten nach dem Willen des Gesetzgebers alle nach und nach auch auf digitalem Wege nutzbar sein. „Das ist ein hehres Ziel“, so Eilers. Dass bei der Umsetzung Prioritäten gesetzt werden müssen, ist für den Kämmerer klar.

Bleibt abzuwarten, wann alle Dienstleistungen digital genutzt werden können. Kreis-Amtsleiter Lüschen mag sich nicht auf einen Zeitrahmen festlegen. „Man hat bei der Anpassung des Onlinezugangsgesetzes ja nicht die Frist um ein Jahr verlängert, sondern die Befristung herausgenommen. Die Bereitstellung von Online-Dienstleistungen ist einfach eine Daueraufgabe.“ Und Geld alleine werde das Problem nicht lösen. „Wir brauchen Zeit und die personellen Ressourcen“, sagt er.

Online-Rathäuser

Über die Internetseiten www.wildeshausen.de und www.oldenburg-kreis.de können Bürger die „Online-Rathäuser“ besuchen. Dort ist ein Überblick über die bereits möglichen digitalen Verwaltungsleistungen zu finden.