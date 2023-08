So geht es mit der Bürgerbeteiligung weiter

Von: Ove Bornholt

Bürger aus Wildeshausen können sich an den Anlagen beteiligen. © VR Energieprojekte

Kleinanleger aus Wildeshausen können in die neuen Windenergieanlagen in Glane investieren. Die „qualifizierte Interessensbekundung“ soll bald beginnen.

Glane – Die Firma VR Energieprojekte Wildeshauser Geest hat einen Fahrplan zur Bürgerbeteiligung am Windpark Glane vorgelegt und Details zur Berücksichtigung der Wünsche genannt. Bekanntlich hat das Unternehmen bei der Glaner Straße in der Wildeshauser Landgemeinde sieben Windenergieanlagen errichtet. Drei davon sind sogenannte Bürgerwindanlagen.

Wildeshauser können auf der Internetseite www.vr-energieprojekte.de aktuell ihr Interesse an einer Beteiligung bekunden. Voraussichtlich im vierten Quartal, also ab Oktober, beziehungsweise im ersten Quartal kommenden Jahres werde die nächste Phase beginnen, schreibt das Unternehmen jetzt in einer E-Mail an potenzielle Investoren. Dabei handelt es sich um die sogenannte „qualifizierte Interessensbekundung“. Um in diese Phase zu starten, müsse der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu prüfende Prospekt vorliegen. In diesem würden die Wildeshauser unter anderem detaillierte Informationen zu folgenden Themen finden:

Das Beteiligungsangebot im Überblick

Die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken der Vermögensanlage

Die Anlageziele

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage.

Basierend auf den Prospektinhalten könnten die Interessierten dann einen verbindlichen Beteiligungsbetrag auswählen und sich auf einer Plattform legitimieren. Nach der qualifizierten Interessensbekundung werde das Unternehmen den Anlegern ihre Beträge zuweisen. „Dabei kann es dazu kommen, dass die Nachfrage unser Angebot übersteigt. Gleichzeitig möchten wir gerne eine möglichst breite Bürgerbeteiligung umsetzen“, heißt es in der Mitteilung.

Kleinanleger sollen zum Zuge kommen

Um diesen Zweck zu erfüllen, sollen vor allem Kleinanleger in vollem Umfang zum Zuge kommen. In einem Beispiel geht die Firma von 20 Interessenten aus, die alle zwischen 3 000 und 51 000 Euro investieren wollen. Die Werte steigen immer um 3 000 Euro, dementsprechend sind zum Beispiel 6 000, 21 000 oder auch 42 000 Euro möglich. Im Beispiel ergeben die Wünsche aller 20 Interessenten einen Wert von 387 000 Euro. Allerdings können nur maximal 369 000 Euro investiert werden. Laut Modell der VR Energieprojekte kommen trotzdem fast alle wie gewünscht zum Zug, denn nur die größten Beiträge, im Beispiel zweimal 51 000 Euro, werden heruntergestuft, bis die mögliche Gesamtinvestition deckungsgleich ist. Aus dem Beispiel lassen sich allerdings keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Verhältnisse ziehen. „Wichtig: Die Anzahl der Personen sowie die genannten Beträge sind fiktiv“, heißt es in der Beschreibung.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich nur an Bürger der Stadt Wildeshausen. Die Anlagen mit einer Nabenhöhe von gut 165 Metern sollen mindestens 20 Jahre lang Strom produzieren. Insgesamt werden laut VR Energieprojekte rund 25 000 Haushalte mit Strom versorgt. Nach dem Windpark Dötlingen ist es der zweite Bürgerwindpark, den das Unternehmen mit Sitz in der Kreisstadt realisiert.