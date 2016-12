Wie von Sinnen auf Gast eingeschlagen

Disko-Türsteher vor dem Landgericht angeklagt

Wildeshausen - Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Dienstag ein 25 Jahre alter Mann aus Bassum vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 23. November 2014 in seiner Funktion als Mitarbeiter des Sicherheitspersonals in der Diskothek „Fun Factory“ in Wildeshausen versucht zu haben, einen Gast zu erschlagen. Wie von Sinnen soll der Angeklagte auf das 23-jährige Opfer mit einem Schlagstock und mit Fäusten auf Gesicht und Kopf eingeschlagen haben, selbst dann noch, als das Opfer bereits blutüberströmt am Boden gelegen haben soll.

Umstehende hatten den Angeklagten dann mit einem Barhocker niedergeschlagen. An vieles könne er sich nicht mehr erinnern, sagte der Mann. Vor der Tat war er von einem früheren Schulfreund begrüßt und angesprochen worden. Eine Stunde später hatte der Angeklagte dann einen Tumult in der Diskothek wahrgenommen. Als er dort hingeeilt sei, habe er gesehen, dass der Schulfreund „von acht bis vierzehn“ Personen umzingelt und geschlagen worden sei. Er habe sich dann einen Weg bis zum Schulfreund gebahnt, sei dabei aber von allen Seiten geschlagen worden, so der Angeklagte.

Der 25-Jährige will dann reflexartig und sich selbst schützend zurückgeschlagen haben. Dabei müssten dann die schweren Verletzungen des 23-Jährigen entstanden sein. Das Opfer schilderte das aber anders. Es sprach von einem vorsätzlichen und gezielten Angriff. Zunächst war das Verfahren als gefährliche Körperverletzung beim Einzelrichter am Wildeshauser Amtsgericht angeklagt gewesen. Doch dann hatte die Oldenburger Schwurgerichtskammer das Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags übernommen.

Das Gericht hat einen Psychiater zu dem Verfahren hinzugezogen. Der Gutachter soll Auskunft über die Schuldfähigkeit des Angeklagten geben und aufklären, was mit dem 25-Jährigen los ist. Mehrmals brach der Angeklagte gestern in Tränen aus. Das Verfahren dauert nun bis Februar kommenden Jahres. Etliche Zeugen sollen gehört und Beweismaterial gesichtet werden, darunter Videoaufzeichnungen von der Tat aus der Diskothek.

wz