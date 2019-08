Sie singen für Gertrud, Roswitha und Beate

Tiefgang und Witz mit dem Duo Häger/Schlegel auf der Burgwiese

+ © Bornholt Gut gefüllt: die Stuhlreihen vor der Konzertmuschel auf der Burgwiese. © Bornholt

Sie heißen Ruby Tuesday oder Peggy Sue. Jedenfalls tragen die Frauen in Radio-Hits gefühlt überdurchschnittlich häufig englischsprachige Namen. Daran störte sich einst Götz Alsmann. „Ich sing für Gertrud und Renate, Roswitha und Beate“, reimte er trotzig, und mit eben diesem Lied sorgten am Sonntagvormittag Markus Häger (Keyboard) und Thomas Schlegel (Gitarre) im Verlauf ihres 75-minütigen Gastspiels in der Konzertmuschel auf der Burgwiese in Wildeshausen für die ersten Lacher – besonders natürlich unter den Damen, die tatsächlich einen der vielen im Text vorkommenden Frauennamen tragen. Etwa 150 Zuhörer genossen unter bewölktem Himmel einen Reigen aus deutschsprachigen Liedern mit teils nachdenklicher, teils heiterer Note.