Osteuropäische Arbeiter: „Es sind dicke Bretter, die es zu bohren gilt“

Der Integrations- und Gleichstellungsausschuss des Landkreises Oldenburg hat am Dienstagabend im Kreishaus sehr angeregt über die Situation von osteuropäischen Arbeitsmigranten diskutiert.

Landkreis - Von Lea Oetjen. Angeregt sowie zum Teil emotional diskutierten die Mitglieder des Integrations- und Gleichstellungsausschusses des Landkreises am Dienstagabend über die Situation der Zugewanderten aus osteuropäischen Ländern.

Zuvor hatte Piotr Mazurek von der Beratungsstelle „Faire Mobilität“ in einem Vortrag den Fokus auf die Problematik in der Fleischindustrie gelenkt. Nicht wenige Kreistagsabgeordnete fanden dafür sehr deutliche Worte.

„Faire Mobilität“ ist ein Projekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das sich ganz gezielt für die Rechte osteuropäischer Arbeitnehmer einsetzt. Es kann Betroffenen helfen, die unter anderem der rumänischen oder polnischen Sprache mächtig sind. „Wir wollen den Leuten erklären, was sie wissen müssen, wenn sie in Deutschland leben oder arbeiten“, fasste Mazurek zusammen. Es gehe der Beratungsstelle um „fundamentale Dinge“. Man wolle versuchen, den Rechtsstaat durchzusetzen.

Systematik und kriminelle Energie

Während seines Vortrags war dem jungen Mann anzumerken, wie sehr ihn die Thematik beschäftigt. Er erzählte von den schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie von einer Systematik und kriminellen Energien, die manche Firmen an den Tag legen. „Ausbeutung ist in diesem Geschäft mit einkalkuliert“, betonte er.

Die Gesichter der Kreistagsabgeordneten während Mazureks Vortrag sprachen Bände. „Je mehr ich über das Thema erfahre, desto übler wird mir“, klagte Kreszentia Flauger (Linke), die das Verhalten der Unternehmen als „verantwortungslos und egoistisch“ geißelte. Das grundlegende Problem der osteuropäischen Arbeitskräfte sei Angst. „Die Leuten werden eingeschüchtert und zum Teil mit dem Leben bedroht“, betonte sie. Die Ausschussvorsitzende Hannelore Hunter-Roßmann (SPD) sprach von „erschütternden Verhältnissen“. Marlies Pape (FDP) ergänzte, dass es sicher nicht mehr reiche, nur an die Menschlichkeit zu appellieren: „Wir müssen endlich Fakten schaffen.“

In der Sitzungsvorlage hatte die Kreisverwaltung vorgeschlagen, Schritte für die Verbesserung der Teilhabechancen der osteuropäischen Arbeitnehmer einzuleiten. „Hierbei wären insbesondere die Koordinierung, Abstimmung, Steuerung sowie die Beteiligung der zentralen Akteure zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsebenen mögliche Handlungsansätze für den Landkreis“, heißt es. Der Vorschlag der Kreisverwaltung, dafür eine ständig koordinierende Steuerungsgruppe in Erwägung zu ziehen, kam beim Gremium sehr gut an. Es sprach sich einstimmig dafür aus.

Der Erste Kreisrat, Christian Wolf, forderte zudem, Bündnisse auf lokalen Ebenen zu finden. „Es sind dicke Bretter, die es zu bohren gilt“, betonte er. Das kommende Jahr solle eine zielführende Findungsphase der Steuerungsgruppe sein.