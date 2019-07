Sieg im Gericht, Verlust in der Börse?

Landkreis will Hartz-IV-Empfängern keine Anwaltskosten ersetzen

+ Viele Bürger erhalten höhere Mietzuschüsse. Sie müssen aber derzeit noch die Kosten ihres Widerspruches bezahlen. Foto: dpa

Wildeshausen – Gibt es bald ein böses Erwachen für zahlreiche Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Oldenburg, die erfolgreich per Rechtsanwalt gegen zu niedrig angesetzte Unterkunftskosten Widerspruch eingelegt hatten (wir berichteten)? Die Befürchtung liegt aktuell nahe, denn trotz erfolgreicher Prozesse vor dem Sozialgericht in Oldenburg müssten die Kläger die Kosten für die Tätigkeit ihrer Rechtsanwälte in den Widerspruchsverfahren bezahlen, wenn die Forderung des Landkreises erfüllt wird. Die Kosten sind jedoch regelmäßig höher als die Leistungsansprüche, die die Anwälte gegenüber dem Landkreis Oldenburg durchzusetzen in der Lage waren.