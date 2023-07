Sieben Verletzte bei Unfall auf der A1 bei Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Laut Polizei musste die A1 wegen Reinigungsarbeiten knapp zwei Stunden gesperrt werden. © dpa

Drei Erwachsene und vier Kinder haben bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen leichte Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 24-jähriger Mann am Montag gegen 11.15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Stadt Wildeshausen aus ungeklärten Gründen ein Auto von hinten gerammt. Er selbst sowie zwei Erwachsene (37 und 39 Jahre) und vier Kinder im vorausfahrenden Wagen wurden dabei leicht verletzt.

Der Transporter musste abgeschleppt werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, sodass laut Polizei eine Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma erforderlich war. Hierfür war die A 1, Richtungsfahrbahn Bremen, halbseitig bis etwa 13 Uhr gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Mit Sattelzug in Außenschutzplanken

Ebensfalls am Montag kam es gegen 17 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Kraftfahrer eines Sattelzuges aus dem Landkreis Harburg kam infolge von Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit den Außenschutzplanken. Der Kraftfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Gegen den 73-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Am Montagabend kam es zudem gegen 20 Uhr auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten zu einem Verkehrsunfall.

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg verlor während eines Überholvorganges aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte in der Folge mit den Mittelschutzplanken, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und durchbrach weiterhin den sich rechtsseitig im Grünbereich neben der Fahrbahn befindlichen Wildschutzzaun. Der Wagen der 53-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 17.000 Euro.