SWB repariert Lampen nicht, kündigt aber provisorische Lösung an

Sieben Tage – und nichts passiert

+ © Schneider Unverändert: An der Immelmannstraße in Wildeshausen sind trotz Schadensmeldung bei den Stadtwerken Bremen (SWB) vor einer Woche immer noch Lampen kaputt. © Schneider

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Zwei kaputte Lampen an der Immelmannstraße in Wildeshausen hat unsere Zeitung den Stadtwerken Bremen (SWB) am Donnerstagmorgen vergangener Woche gemeldet. Passiert ist seitdem nichts. Dabei sind die Schäden offenkundig, schließlich fehlt zweimal die komplette Lampe. Baudezernent Manfred Meyer hatte im Januar bei einem Pressegespräch zum Vertragsabschluss mit der SWB noch gesagt, bei Störungen in Wohngebieten müsse das Unternehmen innerhalb einer Woche tätig werden.