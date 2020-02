An sieben Autos die Außenspiegel abgetreten

Polizei in Wildeshausen sucht Zeugen / Alle Taten in der Innenstadt

+ In Wildeshausen wurden zahlreiche Außenspiegel von Autos abgetreten. symbolFoto: dpa

Wildeshausen – Bei insgesamt sieben Autos in der Kreisstadt Wildeshausen wurden in der Zeit von Sonnabend um 16 Uhr bis Sonntag 12 Uhr die Außenspiegel abgetreten. Wie die Polizei berichtet, standen die Wagen im Innenstadtgebiet. Vier Autos befanden sich auf einem Parkplatz, der an die Kleine Wallstraße sowie an die Straße „Cornauer Tor“ angrenzt. Der fünfte Wagen stand an der Kleinen Straße in Höhe des Kayserhauses. Zwei weitere Autos wurden laut Polizeiangaben an der Straße „Am Kleinen Esch“ in Höhe der Deekenstraße beschädigt, indem die Außenspiegel abgetreten wurden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich unter Telefon 04431/9410 melden.