Maskenpflicht im Landkreis Oldenburg: Hier gilt sie weiter

Von: Dierk Rohdenburg

Die Maskenpflicht im ÖPNV wird ab Februar aufgehoben. © Julian Rettig/dpa/Symbolbild

Ab dem 1. Februar fällt die Maskenpflicht in den meisten Bereichen auch im Landkreis Oldenburg. Aber nicht überall.

Landkreis – Mit Ablauf des 31. Januar tritt die Absonderungspflicht nach der Niedersächsischen Absonderungsverordnung außer Kraft. Die bisher bestehende Pflicht zur Isolation sowie die Pflicht zur Bestätigung oder Überprüfung eines positiven Corona-Selbst- oder Schnelltests mittels einer PCR-Testung enden damit.

Aus diesem Grund stellt der Landkreis Oldenburg den Versand der Absonderungsverfügungen zu Ende Januar ein. Ebenfalls entfällt ab dem 2. Februar die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (wie im Fernverkehr). Bestehen bleibt sie unter anderem in Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt darüber hinaus noch eine Testpflicht, so die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Weitere Änderungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen könnten sich noch kurzfristig ergeben. Aktuelle Hinweise finden sich im Internet auf der Seite des Landkreises unter www.oldenburg-kreis.de zum Themenblock „Coronavirus“. Darüber hinaus können sich Bürger bei Rückfragen an das Bürgertelefon im Kreishaus unter Telefon 04431/85100 wenden.

Servicenummer zu Schulausfall fällt weg

Der Landkreis Oldenburg wird zudem künftig auf Informationen, beispielsweise zu witterungsbedingtem Unterrichtsausfall, über die bisherige Servicerufnummer 0800/2779300 verzichten. Diese wurde zuletzt ausschließlich zum Zwecke der Schülerbeförderung genutzt und hätte nun auf eine neue Technik umgestellt werden müssen. Diese Umstellung erfolgt nun nicht mehr, künftige Meldungen werden weiterhin über die Bürger Information & Warn APP „BIWAPP“ verbreitet, so die Kreisverwaltung. Diese könne von jedermann in den jeweiligen App-Angeboten heruntergeladen werden.

Weiterhin bleibt es im Falle von witterungsbedingtem Unterrichtsausfall bei den gewohnten Informationsquellen zu Meldungen, die das gesamte Kreisgebiet und die Graf-Anton-Günther-Schule in der Stadt Oldenburg betreffen. Diese werden auf der Homepage des Landkreises Oldenburg (www.oldenburg-kreis.de), auf der Seite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (www.vmz-niedersachsen.de) sowie in den Verkehrsmeldungen im Rundfunk veröffentlicht.