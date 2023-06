Krandelbad: Liegewiese und Sprungturm offen, Schwimmbecken aber nicht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Hier wird noch nicht geschwommen: Das Freibad in Wildeshausen bleibt vorerst geschlossen. © dr

Die Eröffnung des Freibads in Wildeshausen verzögert sich wie berichtet. Immerhin sind die Liegewiese und der Sprungturm jetzt geöffnet.

Wildeshausen – Aufgrund anhaltender technischer Probleme im Freibad des Krandelbads Wildeshausen ist die Öffnung des Schwimmbeckens noch nicht möglich. Dennoch teilt das Bad mit, dass sowohl die Liegewiese als auch der Sprungturm ab sofort geöffnet sind. Es gelten weiter die Winteröffnungszeiten, denn das Hallenbad ist offen. Zu den Sommerferien sollen die Zeiten angepasst werden.

Artikel vom 7. Juni: Während die Freibäder in Ganderkesee und Harpstedt bereits in die Saison gestartet sind, ist in Wildeshausen aktuell nicht absehbar, wann der Außenbereich des Krandelbads öffnen wird. Das teilte die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Ein Termin für die Eröffnung kann leider noch nicht genannt werden“, so Stadtsprecher Hans Ufferfilge. Und weiter: „Im Rahmen der Ausbesserung hat sich nunmehr die Notwendigkeit zur Abklärung weiterer Probleme gezeigt.“

Die Freibadsaison ist noch jung und in Wildeshausen ja auch eigentlich noch gar nicht gestartet, dennoch gab es schon Mitte Mai Probleme mit dem Bad. Damals trat kurz vor Abschluss der Vorbereitungen auf die Eröffnung ein Leitungsschaden beim Schwimmerbecken auf. Die eingangs erwähnten Ausbesserungsarbeiten waren deswegen notwendig.

Verwaltung arbeitet intensiv an einer Lösung

Welche Schwierigkeiten jetzt genau aufgetreten sind, wollte der Stadtsprecher im Gespräch mit unserer Zeitung nicht darlegen. Er verwies auf einen Vor-Ort-Termin mit beteiligten Firmen. „Da möchte ich jetzt nicht vorpreschen.“ Frühestens Ende kommender Woche könne er etwas Näheres dazu sagen.

Gleichzeitig betonte Ufferfilge, dass die Stadtverwaltung intensiv an einer Eröffnung des Freibads arbeite. „Wir wollen das nicht in die Länge ziehen.“ Aber es müsse jetzt erst einmal eine vernünftige Lösung gefunden werden.

Wann auch immer die wie auch immer gearteten Probleme abgeklärt und hoffentlich gelöst sein werden, fest steht: Das Becken ist zurzeit zum Großteil befüllt. Das ist eine gute Nachricht, denn bei einem leeren Becken dauert es erfahrungsgemäß mindestens drei Wochen, bis die Befüllung, die Wartung der Chlorgasanlage und die Beprobung des Wassers abgeschlossen sind.

Mitte Mai ging die Verwaltung wegen des Leitungsschadens noch davon aus, das Freibad frühestens Mitte Juni in Betrieb nehmen zu können. Dieser Termin ist nun unrealistisch geworden. Einen kleinen Trost für Schwimmer gibt es immerhin: Bis zum Start der Sommersaison haben die Öffnungszeiten der Wintersaison für das Hallenbad weiterhin Gültigkeit.

Die Technik im mehr als 50 Jahre alten Wildeshauser Freibad gilt schon seit Langem als marode und stellt die Mitarbeiter beim Start des Sommers nach der Winterpause in der Regel vor Herausforderungen. Auch während der Saison ist es immer mal wieder zu Schwierigkeiten gekommen.

Nicht zuletzt deswegen soll bei einer Sanierung der Anlage die komplette Technik ausgetauscht werden. Allerdings ist zurzeit noch nicht klar, wann es losgeht. Die Kosten betragen nach letzter Schätzung 7,5 Millionen Euro. Zuletzt hatte die Politik entschieden, 500.000 Euro für Planungsleistungen zur Verfügung zu stellen (wir berichteten).