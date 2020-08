Sexuelle Nötigung: Angeklagter geht in Berufung

Fortsetzung am Landgericht Oldenburg: Der Vorwurf der sexuellen Nötigung wird dort erneut verhandelt.

Wildeshausen – Nach dem Urteil des Jugendschöffengerichtes am Amtsgericht in Wildeshausen gegen einen 49-Jährigen aus der Samtgemeinde Harpstedt wegen sexueller Nötigung in drei Fällen (wir berichteten) hat der Anwalt des Verurteilten Rechtsmittel eingelegt. Das bestätigte das Amtsgericht auf Nachfrage. Der Fall wird somit vor dem Landgericht Oldenburg neu verhandelt.

Wie berichtet, war der Mann zu 38 Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte nach Auffassung des Gerichts einen damals 15-Jährigen am 29. August 2019 mehrfach sexuell genötigt und dessen schutzlose Lage ausgenutzt. Über eine Kleinanzeige bei Ebay sei der Kontakt zu dem Jungen, der einen Nebenverdienst suchte, entstanden. Während des gemeinsam verbrachten Arbeitstags sei es dann mehrfach zu übergriffigen Berührungen gekommen. Schließlich habe der Mann ihn gezwungen, sich in seinem Haus auszuziehen und dort erneut genötigt, so die damalige Anklage.

Der Verteidiger hielt die Schilderungen für unglaubwürdig und hatte vergeblich einen Freispruch beantragt – weshalb das Urteil nun vor dem Landgericht angefochten werden soll.

Weitere Meldung bei der Staatsanwaltschaft

Möglicherweise dürfte die Verteidigung jedoch in der Berufungsverhandlung aufwendiger werden, da sich nach der Berichterstattung in unserer Zeitung vor wenigen Tagen eine weitere Person an die ermittelnde Staatsanwaltschaft gewandt hat. Es handelt sich um einen Mann, der behauptet, ebenfalls von dem 49-Jährigen sexuell genötigt worden zu sein. Die Geschehnisse sollen schon eine Weile zurückliegen, es soll aber Aufzeichnungen aus SMS-Kontakten geben. Den Eingang dieser Unterlagen und Bekundungen bestätigte Staatsanwalt Matthias Rennecke. Es sei aber noch nicht klar, ob sie für das laufende Verfahren eine Relevanz haben.

Nach Informationen unserer Zeitung hatte der 49-jährige Harpstedter in den vergangenen Jahren wiederholt Besuch von Jugendlichen. Er soll immer mal wieder Anzeigen bei Ebay schalten, in denen er gezielt nach Jungen von 15 bis 22 Jahren für Aushilfsjobs suchte.

Filmaufnahmen gemacht?

Nach Aussagen eines der mutmaßlichen Opfer (Name der Redaktion bekannt) hatte der Mann ihn und einen Freund im Jahr 2016 m Auto mitgenommen. An einem abgelegenen Ort habe er die Fahrt unterbrochen und die Jugendlichen aufgefordert, sich auszuziehen sowie Unterhosen anzuziehen, die er mitgebracht hatte. Offenbar soll er diese Aktion gefilmt haben. Eine Anzeige habe es damals nicht gegeben, weil sich die Jugendlichen geschämt hätten. Jetzt aber könnte der Vorfall in einer Berufungsverhandlung eine Rolle spielen, wenn die Staatsanwaltschaft zu beweisen versucht, dass es bereits mehrere Fälle von sexueller Nötigung gegeben hat.