Sensation in Ippener: Ehepaar erringt Königswürden

Mike und Morticia Blanken siegen / Majestäten sind erstmals in der Vereinsgeschichte miteinander verheiratet

+ Nach der Proklamation: Marvin Bruns (1. Adjutant), König Mike Blanken, Swen Wiechmann (2. Adjutant), Angelique Behrendt (1. Adjutantin), Königin Morticia Blanken, Sandra Ottemann (2. Adjutantin, von links) sowie Schülerkönig Henrik Winkler (2. von rechts), der von Emma Pleus und Tim Kohlmann durch das Regenschaftsjahr begleitet wird. Foto: aro

Groß Ippener – Eine Sensation erlebten die Mitglieder des Schützenvereins Ippener am Wochenende auf der Sportanlage des TSV Ippener: Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte schaffte es ein Ehepaar, als König und Königin proklamiert zu werden. Bei den Herren hatten sich 79 Anwärter um die Königswürde beworben – am Ende stand Mike Blanken als neuer König fest. Marvin Bruns und Swen Wiechmann werden ihn als erster und zweiter Adjutant durch das Regentschaftsjahr begleiten. Ihm zur Seite steht nun seine Ehefrau Morticia, die es bei der weiblichen Fraktion bis an die Spitze geschafft hat. 54 Anwärterinnen versuchten ihr Glück – als Adjutantinnen komplettieren Angelique Behrendt und Sandra Ottemann das Ippener Damen-Königshaus. Letztere hatte sich mit Johanna Pleus um den Part der zweiten Adjutantin ein 14-maliges Stechen geliefert.