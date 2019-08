Seniorenbegleitung soll Lücke schließen

Wildeshausen – In vielen Kommunen des Landkreises Oldenburg gibt es Seniorennetzwerke, die pflegende Angehörige und ältere Menschen im Alltag entlasten. Dabei geht es um Haushaltshilfen, kleine Besorgungen, Begleitungen zum Arzt oder Freizeitgruppen sowie Vorlesen, Spielen und andere Tätigkeiten. In der Kreisstadt Wildeshausen fehlt jedoch ein Verein, der diese Lücke im Ehrenamt ausfüllt.

Das soll sich ändern, wenn es nach dem Willen einiger ausgebildeter Seniorenbegleiter sowie weiterer am Thema interessierter Menschen geht. Sie trafen sich am Mittwoch im Gebäude der Volkshochschule am Bahnhof, um die nächsten Schritte zum Knüpfen eines Netzwerkes zu gehen. Das jedoch, so zeigte sich schnell, ist schwer genug und muss gut überlegt werden.

„Wir werden wohl eine eigene Organisation gründen müssen“, brachte es Seniorenbegleiterin Regina Nagel auf den Punkt. Die Koordination der Hilfsangebote und der Hilfegesuche bedeute viel Arbeit. Und auch dann, wenn die Helfer ehrenamtliche Tätigkeiten ausführten, sei es sinnvoll, geringe Aufwandsentschädigungen zu verlangen sowie einen Obolus an die Helfer zu zahlen. Der Verein dürfe schließlich keine Verluste machen.

„In Dötlingen wird das unter anderem von einer hauptamtlichen Kraft in der Verwaltung für den Verein ,Wi helpt di‘ erledigt“, berichtete Nagel. Sie habe schon bei der Stadt Wildeshausen vorgefühlt und viel Zuspruch bekommen. Allerdings müsse zunächst ein Verein gegründet werden, der dann unterstützt werden könnte.

Ziel der Aktiven ist es, dass die hier lebenden Senioren sowie die vorhandenen Einrichtungen, Organisationen, Vereine, Behörden und Firmen kooperieren. Es sind ausdrücklich keine doppelten Strukturen geplant. Es ist vielmehr eine sinnvolle Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in allen Belangen rund um ein seniorenfreundlicheres Wohnumfeld geplant, so Manfred Huisinga von der Volkshochschule, der die Initiative unterstützt.

In einem weiteren Schritt informieren sich die Initiatoren nun am 11. September beim Seniorenstützpunkt im Landkreis Oldenburg über deren Aktivitäten sowie Angebote. Danach ist geplant, die eigenen Planungen voranzutreiben. Laut Nagel gibt es in Wildeshausen viele Senioren, die aus ihrer Isolation herausgeholt werden müssen und Hilfe benötigen. „Wenn wir jetzt nicht anfangen, dann werden wir, wenn wir alt sind, keine funktionierenden Strukturen haben“, betonte sie.