Senioren zurückverlegt

Atrium-Bewohner aus Bookholzberg mit Bus nach Wildeshausen

+ Der Landkreis hatte einige Bewohner des Atriums per Bus evakuiert. ArchivFoto: bor

Wildeshausen/Bookholzberg – Die bislang im Berufsförderungswerk in Bookholzberg untergebrachten Senioren aus dem Atrium in Wildeshausen sind am Mittwoch in die Kreisstadt zurückverlegt werden. „Der Transport der acht Bewohner erfolgte per großzügig bemessenen Bus und verlief reibungslos“, teilt der Landkreis mit. „Wir sind froh, dass wir diesen Schritt jetzt machen konnten, denn somit sind die Damen und Herren wieder in ihrer zuvor vertrauten Umgebung“, sagt Landrat Carsten Harings und fährt fort: „Ein sehr großer Dank geht an das Pflegepersonal, bei dem immer das Wohl der Bewohner im Fokus stand und das diese herausfordernde Situation mit großem Engagement gemeistert hat. Ebenso bedanke ich mich beim Berufsförderungswerk Weser-Ems für die große Unterstützung.“