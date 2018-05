603 Senioren mit Kaffee und Kuchen bewirtet

Wildeshausen - 603 Senioren aus Wildeshausen feierten am Sonnabendnachmittag gut geschützt vor der Sonne im Festzelt bei Kaffee und Kuchen. Doch es war dort nicht minder heiß, sodass die Frauen der Könige und der Offiziere literweise Wasser ausschenkten.

Das Blasorchester Wildeshausen sorgte für gute Unterhaltung. Zu Gast war Wolfgang Hansch aus Oyten, der zu den Klängen sang und zum Mitklatschen aufforderte. Der Moderator, Oberstleutnant Franz Duin, lobte das Blasorchester für sein Engagement: „Über 40 Musiker sind hier für Sie in Aktion. Ihr Dirigent Holger Becker ist auch Dirigent und Trompeter in der Neuen Flora in Hamburg. Seine Eltern Erika und Helmut gehörten mit zu den Gründungsmitgliedern des Orchesters.“

Als kleines Quiz zwischendurch fragte Duin, wie die Gruppe bei ihrer Gründung hieß. Sehr schnell kam die richtige Antwort: Freizeitmusikanten. Als kleinen Gewinn für den schnellsten Rater hatte Duin eine Tonpfeife vom vergangenen Schaffermahl mitgebracht.

Traditioneller Höhepunkt des Seniorennachmittags war der Besuch durch Schaffer Fabian Reinke und König Thorsten Graf. „Fünf Mal war ich beim Vogelschießen dabei. Beim sechsten Mal hat es geklappt“, so Graf. „Manch einer hat gesagt, ich hätte mich gar nicht richtig gefreut. Aber das ist schon etwas sehr Besonderes. Man bekommt einen richtigen Schauer. Es war eine geile Woche!“

Reinke erzählte ebenfalls von seiner Aufregung am Abend: „Das war ein tolles Gefühl, als die Tamboure vor dem Haus zu trommeln begonnen haben.“

König und Schaffer mussten dann schnell weiter – unter anderem in den Krandel, wo der neue Kinderkönig ausgeschossen wurde. Aber sie waren in guter Begleitung. Mit Trommelklang und unter Beifall ging es wieder aus dem Zelt hinaus.

dr