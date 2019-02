So sehen die Pläne für die alte Feuerwehr aus

Ausschuss berät

+ Zukünftig ein Anziehungspunkt für Touristen? Die Stadt hat einige Pläne für die alte Feuerwehr und das Areal in der Umgebung. Foto: Bor

Wildeshausen - Die alte Feuerwehr an der Hunte in Wildeshausen könnte in einigen Jahren Anziehungspunkt für Touristen sein und die Gegend am Huntetor deutlich aufwerten. Doch bis es so weit ist, ist es noch ein langer Weg. Ein weiterer Schritt hin zu diesem Ziel steht am Mittwoch, 13. Februar, ab 18.15 Uhr an. Dann kommt der Ausschuss für Stadtplanung und Bau im Stadthaus zusammen. Wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen ist, soll die derzeit noch übergangsweise von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft genutzte Immobilie saniert und in ein Urgeschichtliches Zentrum umgewandelt werden. Dazu ist vorgesehen, den Bebauungsplan „Stadtmitte“ zu verändern.