Rat segnet Verteilzentrum der Post ab

Wildeshausen – Es tut sich etwas in der wirtschaftlichen Entwicklung der Kreisstadt Wildeshausen. Gleich drei Investorenvorhaben erteilte der Stadtrat am Donnerstagabend seinen Segen. Insgesamt sollen um die 60 Arbeitsplätze entstehen. Die Stadt rechnet mit Einnahmen von insgesamt knapp 350 000 Euro. Der Quadratmeterpreis ist bei 30 Euro fest geschrieben.

Die größte Investition dürfte der Neubau eines Post- und Paketverteilzentrums für die Deutsche Post auf einem rund 6 000 Quadratmeter großen Areal an der Böttcherstraße/Gerberstraße sein (wir berichteten). Derweil plant der Fliesenleger- und Trockenbauerbetrieb „Bauer & Hahn“ den Umzug von der Böttcherstraße auf eine 2 540 Quadratmeter große Fläche an die Düngstruper Straße. Und die Firma Neumann Haustechnik möchte ihren Heizungs- und Sanitärbetrieb von der Reckumer Straße an die Böttcherstraße/Gerberstraße (rund 3 000 Quadratmeter) verlagern.

Seitens der Wirtschaftsförderung wird das geplante Projekt der Post begrüßt, weil durch die Errichtung des Dienstleistungsbetriebes weitere Arbeitsplätze geschaffen werden können. Laut Sitzungsvorlage handelt es sich nach einer telefonischen Auskunft der Post um 50 bis 55 Jobs. Allerdings stellt sich die Frage, wie viele Arbeitsplätze netto entstehen, denn die Post wird ihren jetzigen Betrieb im Verteilzentrum bei der Visbeker Straße einstellen, was dem Vernehmen nach auch für den Standort am Mühlenweg in Harpstedt gilt. Die Gewerbefläche an der Böttcherstraße/Gerberstraße kostet rund 180 000 Euro.

Die Wildeshauser Verwaltung begrüßt neben dem Neubau auch, dass Briefe und Pakete mit 45 Elektrofahrzeugen (sogenannte „StreetScooter“) geliefert werden sollen. Das Thema „Elektromobilität“ bekomme durch das Verteilkonzept der Post einen weiteren Schub. In diesem Zusammenhang fragte Klaus Schultze (Grüne) während der Ratssitzung nach, ob der Strom aus regenerativen Quellen stamme. „Ökostrom wird zum Einsatz kommen“, versicherte Bürgermeister Jens Kuraschinski. Das Stadthaus hatte dazu bei der Post nachgefragt. Der Bonner Konzern will den Standort mit einem Investor erschließen. Nach aktuellem Stand handelt es sich dabei um die Firma Logistik Line aus Zeven.

Von den knapp 6 000 Quadratmetern sollen etwa 1 200 bebaut werden. Außer der großen Halle sind viele Stellplätze geplant. Baubeginn soll schon im ersten Quartal 2020 sein, sodass die Fertigstellung im Herbst kommenden Jahres erfolgt.

Die Umsiedlung der Firma von Edgar Bauer und Carsten Hahn an die Düngstruper Straße fällt etwas kleiner aus als der Neubau des Poststandorts. Die Fläche kostet rund 76 000 Euro. Unter anderem soll eine Fliesenausstellung mit Verkauf in einem 400 Quadratmeter großen Gebäude untergebracht werden. Derzeit ist „Bauer & Hahn“ bei einem anderen Betrieb eingemietet. Am neuen Standort hätten die Trockenbauer und Fliesenleger mehr Raum für ihren Betrieb. Voraussichtlich werden zwei Arbeits-/Ausbildungsplätze geschaffen.

Ebenfalls umziehen möchte wie eingangs erwähnt die Firma Neumann Haustechnik. Auf dem 3 000 Quadratmeter großen und 90 000 Euro teuren Areal an der Böttcherstraße sollen fünf Arbeits-/Ausbildungsplätze geschaffen werden. Wenn möglich, soll noch dieses Jahr mit den Bauarbeiten begonnen und die neue Halle 2020 fertiggestellt werden. bor