Seelsorgerin wechselt komplett ins Johanneum

Hilfe in schwierigen Situationen

Pastoralreferentin Angelika Kühling übernimmt die Seelsorge im Krankenhaus Johanneum.

Wildeshausen - Im März übernahm Angelika Kühling (50) eine halbe Stelle, um sich der Seelsorge der Patienten des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen zu widmen. Nun ist klar: Sie verlegt ihr berufliches Wirken zum 1. Januar 2019 komplett in die Kreisstadt und gibt ihre halbe Stelle in der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius Langförden auf.