Sechs Neue verstärken den Trecker-Veteranen-Club Lüerte

Der Verein feiert im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag und hat viel vor

+ Der zweite Vorsitzende Jürgen Michelbrand mit den neuen Mitgliedern Hedwig Jüchter, Günther Johannes, Malte Johannes, Michael Schnieder und Alwin Haskamp sowie dem Vorsitzenden Hans-Hermann Brengelmann (v.l.). - Foto: Trecker-Veteranen-Club

Lüerte - Der Trecker-Veteranen-Club Lüerte geht mit sechs neuen Mitgliedern in das zwanzigste Jahr seines Bestehens. Die Neuaufnahmen erfolgten im Rahmen der Mitgliederversammlung am Sonnabend in derb Gaststätte Schönherr in Düngstrup.