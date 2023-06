Schwimmerbecken soll dauerhaft geschlossen bleiben

Von: Ove Bornholt

Schwierige Entscheidung: Sieht das Schwimmerbecken (links) bald so aus wie der seit Jahren ungenutzte Nichtschwimmerbereich? © Hansemann

Die Stadtverwaltung schlägt die dauerhafte Schließung des Schwimmerbeckens im Wildeshauser Freibad vor. Kostengründe sind dabei maßgeblich.

Wildeshausen – Das Schwimmerbecken im Wildeshauser Freibad ist offenbar noch maroder als gedacht. Die Stadtverwaltung schlägt der Politik nun vor, das Becken komplett stillzulegen – wie schon den Nichtschwimmerbereich. Vom Freibad würde dann allerdings nicht viel übrig bleiben. Das Thema soll am Donnerstag, 15. Juni, ab 18.15 Uhr im Stadthaus im Stadtentwicklungsausschuss beraten werden.

Kurz zum bisherigen Ablauf der „Saison“: Eigentlich soll das Freibad zum 15. Mai öffnen, aber kurz vor dem Abschluss der Vorbereitungen tritt ein Leitungsschaden beim Schwimmerbecken auf. Dieser wird repariert, das Becken befüllt, das Wasser mit Chlor behandelt.

Saisonstart hat sich immer weiter verzögert

Kurz danach muss aber ein weiterer Schaden im Bereich des Schwimmerbeckens festgestellt werden, welcher ebenfalls kurzfristig behoben werden kann. Doch dann: „Nach erneuter Inbetriebnahme zeigte sich, dass es mindestens eine weitere Schadensstelle geben muss, da das Schwimmerbecken weiterhin Wasser verliert. Eine genaue Eingrenzung des Schadens ist jedoch nicht möglich, sodass unter anderem umfangreiche Erdarbeiten zur Schadensortung und -beseitigung erforderlich sind“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung.

Stand jetzt sind damit nur das Becken beim Sprungturm und die Liegewiese geöffnet – und natürlich das Hallenbad. Während in anderen Gemeinden wie Ganderkesee, Harpstedt und Hude rund um die Kreisstadt die Freibäder geöffnet sind. An diesen Zustand müssen sich die Wildeshauser möglicherweise gewöhnen, denn gemäß aktueller politischer Vorgabe soll der Betrieb des Freibads nur „in einem vertretbaren Umfang erfolgen“, wobei größere Unterhaltungsaufwendungen vorab politisch zu beraten sind.

Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich nun unter der Betrachtung des weiteren, operativen Vorgehens zwei Möglichkeiten:

Die Schadenslage wird im Kontext der gesamten Sanierungsüberlegungen nicht mehr separat repariert. Das Schwimmerbecken würde somit bis zu einer finalen Entscheidung zum weiteren Umgang mit dem Freibad nicht wieder geöffnet – analog zum Bereich für Nichtschwimmer. Das bedeutet, dass das Hallenbad ganzjährig als Allwetterbad (mit Ausnahme der Revisionsarbeiten) betrieben wird. Bei sommerlichen Temperaturen würden die Fensterflächen geöffnet, sodass eine Nutzung der Liegewiese und des Sprungbeckens möglich ist.

Die Reparatur des Schwimmerbeckens wird in Auftrag gegeben. Sofern es zu Mehrkosten oberhalb der Haushaltsansätze kommt, müssten diese überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Denkbar wäre es dann, das Becken, je nach zeitlichem Umfang der Arbeiten, für die restliche Sommersaison wieder zu öffnen.

Im Stadthaus wird ganz klar die erste Möglichkeit vorgezogen. Verwaltungsseitig sei das zweite Szenario „wegen nicht vorhersehbarer finanzieller Auswirkungen und Risiken nicht zu präferieren, da die Durchführung der Maßnahme den gesamten Ansatz für Unterhaltungsmittel des Freibades aufzehren würde“. Des Weiteren könne nicht verlässlich gesagt werden, ob weitere Schadensstellen nach Behebung dieser Leckage vorhanden sind.

Die Not ist also groß. Zumal das Thema Freibad in letzter Zeit schon für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt hat. Die Sanierung der maroden Anlage wird schon seit Jahren diskutiert, allerdings sind damit laut letzter Schätzung Kosten von rund 7,5 Millionen Euro verbunden.

Wann das Freibad komplett saniert wird, ist unklar

Ende vergangenen Jahres hatte die Politik rund 500 000 Euro für Planungsleistungen in den Haushalt eingestellt. Und die Verwaltung bemüht sich, die vom Bund zugesagten 2,5 Millionen Euro zu sichern. Die Summe wurde allerdings nur für die Planung vom Sommer 2018 bewilligt. Damals ging man von Kosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro aus. Nun soll die Sanierung etwas abgespeckt werden, damit die Ausgaben nicht derartig in die Höhe schießen. Aber es gibt noch keine verbindliche Zusage, ob der Bund da mitspielt.

Aktuell befindet sich die Stadtverwaltung im Austausch mit dem Planungsbüro, damit eine verbindliche Auskunft vonseiten der Förderstelle in Berlin eingeholt werden kann. Dies beinhaltet unter anderem die Prüfung und Kalkulation der Folienauskleidung des Schwimmerbeckens. Ziel ist dabei, dass die Ergebnisse alsbald in den Gremien fach- und finanzpolitisch beraten werden, um die weiteren Maßnahmen im Zuge eines Nachtrages haushälterisch zu beordnen, so die Verwaltung.