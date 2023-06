Schwieriger Wechsel des Energieanbieters: Erst eine Gutschrift, dann Nachforderungen

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Energieversorger aktualisiert Monate nach der Kündigung die Rechnung einer Wildeshauser Kundin.

Ein Energieversorger aktualisiert Monate nach der Kündigung die Rechnung einer Wildeshauser Kundin. Die versteht das nicht und will nicht zahlen.

Wildeshausen – Den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln, ist eigentlich ganz einfach, sollte man meinen. Eine Kundin aus Wildeshausen, die nicht mit Namen genannt werden möchte, hat nun jedoch ganz andere Erfahrungen gemacht, wie sie unserer Zeitung schildert.

Zum Jahresende wechselte die Wildeshauserin zum Oldenburger Versorger EWE, weil ihr Anbieter „Extraenergie“ aus Nordrhein-Westfalen die Preisgarantie aufheben wollte. Weil ihre drei Kinder im vergangenen Jahr ausgezogen waren, gab es zudem vom alten Energielieferanten satte Gutschriften in Höhe von 990 Euro für den bezahlten, aber nicht genutzten Gasbezug sowie 230 Euro für den geringeren Stromverbrauch.

„Ich begreife einfach nicht, was das soll“

„Ich hatte ein Sonderkündigungsrecht“, so die Wildeshauserin, die dachte, dass damit alles erledigt sei. Doch seit wenigen Tagen erhält sie E-Mails ihres vormaligen Versorgers, dass man eine aktualisierte Schlussrechnung erstellt habe. Beim Gasbezug habe man ein Guthaben von 86,74 Euro errechnet, das mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung offenen Posten in Höhe von 967,06 verrechnet werden solle. Somit würden noch 880,32 Euro vom Konto abgebucht, teilte das Unternehmen mit. Auch beim Strom sei noch etwas zu zahlen. Am 16. Juni seien 447,43 Euro fällig.

„Ich begreife einfach nicht, was das soll“, so die Ex-Kundin. Die ursprünglich erfassten Verbrauchsdaten seien plausibel gewesen. Es gebe somit keinen Grund für Nachforderungen.

Unternehmen ist bei der Verbraucherzentrale bekannt

Julia Schröder, zuständig für Energiepreissteigerungen bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen in Hannover, sind ähnliche Fälle vom gleichen Energieversorger bekannt. „Hier sind mehrere Beschwerden aufgelaufen“, berichtet sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Thema sei im vergangenen Sommer ganz aktuell gewesen, weil „Extraenergie“ trotz der zugesagten Preisgarantie Tariferhöhungen habe durchsetzen wollen. Es habe bereits Gerichtsentscheidungen des Landgerichts sowie des Oberlandesgerichtes Düsseldorf gegeben, in denen festgestellt worden sei, dass auch durch den Ukraine-Krieg und die Energieknappheit keine Störung der Rechtsgrundlage erfolgt sei und damit keine Gründe für eine Preisanpassung vorlägen. Dennoch, so Schröder, versuche das Unternehmen weiter, höhere Preise einzutreiben.

Das lässt sich auch auf den neuen Rechnungen für die Wildeshauserin erkennen. Danach berechnete „Extraenergie“ für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. August einen Arbeitspreis für Gas von 500,28 Euro und für die folgenden vier Monate 1 138,86 Euro. Beim Strom sind es bis zum 31. August 123,36 Euro und für die folgenden vier Monate 600,46 Euro.

Die Verbraucherzentrale rät, dass die Kunden in jedem Fall der Rechnung widersprechen und die Einzugsermächtigung zurückziehen. Sollte Geld abgebucht werden, könne man das beim eigenen Kreditinstitut stornieren. Die Verbraucherzentralen bieten zudem außergerichtliche Rechtsvertretungen an. Man könne sich aber auch an die Schlichtungsstelle Energie in Berlin wenden oder – wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat – einen Anwalt beauftragen.

Die Wildeshauserin wartet nun ab, ob von ihrem Konto Geld abgebucht wird, und will das dann sofort stornieren. Wichtig ist ihr, alle Kunden zu warnen, die ähnliches erleben. Das dürfe man nicht klaglos akzeptieren, sagt sie.

Das Unternehmen „Extraenergie“ hat auf eine E-Mail unserer Redaktion an die Pressestelle bisher nicht reagiert.