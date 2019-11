Schwergewichte punktgenau manövrieren

Wildeshausen – Die Wildeshauser Feuerwehr hat mit dem „Rescue Loader“ für das Drehleiterfahrzeug ein ganz spezielles Gerät erworben, mit dem aufwendige Rettungseinsätze, insbesondere auch von sehr schwergewichtigen Menschen vorgenommen werden können. Um dieses exakt einzusetzen, bedarf es einer genauen Steuerung und wiederholtem Training, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Die Kameraden der Einsatzabteilung Daniel Engels und Björn Dietz, beide auch Berufsfeuerwehrleute, nutzten jetzt ihren dienstfreien Morgen, um sich erneut intensiv mit der neuen Drehleiter zu beschäftigen und sich daran fortzubilden sowie das eigene Wissen aufzufrischen.

Der „Rescue Loader“ kann als Alternative zum Korb am Leiterpark angebaut werden. „Er ist vorwiegend für die Menschen- und Patientenrettung vorgesehen“, so Engels. „Im Bedarfsfall fordert entweder der Rettungsdienst vor Ort das Spezialgerät nach, oder die Großleitstelle Oldenburger Land alarmiert bei entsprechendem Meldebild die Feuerwehr Wildeshausen mit Drehleiter und ,Rescue Loader‘.“

Beim Einsatz des Gerätes wird eine Korbtrage für bis zu 500 Kilogramm Last angehängt. Das Anbauteil sowie der Leiterpark werden dabei über eine Funkfernbedienung ziel- und punktgenau an den Bestimmungsort gesteuert. „Dieser kann auch in einer Wohnung liegen. Dabei würde das Gerät vom Fenster aus gesteuert“, so Engels. Oben könnte man den Patienten dann in die Korbtrage heben und schließlich mit dem „Rescue Loader“ aus der Wohnung bringen.

„Bei einem Einsatz mit dem ,Rescue Loader‘ arbeiten die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hand in Hand. Dafür wurden auch schon gemeinsame Übungsdienste mit den Maltesern in Wildeshausen absolviert“, so Engels.