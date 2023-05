Schwerer Unfall auf der A1 bei Wildeshausen: Strecke in Richtung Osnabrück gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Schwerer Unfall auf der A1 bei Wildeshausen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Wildeshausen – Auf der Autobahn 1 ist es am Dienstag, 23. Mai, gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord gekommen.

Die Unfallstelle ist auf der Strecke in Richtung Osnabrück kurz hinter der Abfahrt nach Groß Ippener. Beteiligt sind nach ersten Angaben der Polizei ein Sattelzug sowie ein Transporter. Der Fahrer des Transporters wurde durch den Unfall in seinem Transporter eingeklemmt, ist aber ansprechbar.

Rettungsdienst und Polizei sind bereits vor Ort. Auch die Feuerwehren sind an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Die Strecke wurde kurzzeitig in Höhe des Rastplatzes Delmetal für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Mittlerweile fließt der Verkehr in Richtung Bremen wieder einspurig an der Unfallstelle vorbei. Verkehrsteilnehmer mit Ziel in Richtung Osnabrück sollten den Bereich am besten ab Autobahndreiecke Stuhr über die A 28 umfahren.