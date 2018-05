Schwer kranker Uwe Mahlstedt regt Fuß-und Radweg am Wöschenweg an

Ungebrochene Lebensfreude

Kirchhatten - Von Lea Oetjen. Er hat die Lebensfreude noch lange nicht verloren. Obwohl Uwe Mahlstedt an der tödlichen Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidet, hat er Ziele, die er vor seinem Ableben unbedingt in die Tat umgesetzt wissen will. Nach seiner Abschiedstour im vergangenen Sommer möchte der Kirchhatter nun auch nachhaltig etwas verändern. Er fordert in einem Bürgerbegehren den zeitnahen Neubau eines Geh- und Radwegs entlang des Wöschenwegs in der Gemeinde Hatten.