Warten auf die Schweinepest

Von: Gero Franitza

Sollte die Afrikanische Schweinepest im Landkreis Oldenburg ausbrechen, könnten lange Zäune errichtet werden müssen. Symbolfoto: dpa © -

Wildeshausen/Landkreis – Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Emsland Ende Juni ist in der Region viel beachtet worden. Bisher war der Erreger, der für Menschen ungefährlich, aber für Wild- und Hausschweine absolut tödlich ist, nur in Ostdeutschland aufgetreten – und wird dort aufwendig bekämpft. Doch wie ist die Lage im Landkreis Oldenburg?

Dr. Carsten Görner, Leiter des Veterinäramtes in Wildeshausen, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung skeptisch, dass das Virus den Landkreis Oldenburg verschonen wird. „Es ist eine Frage der Zeit, bis wir es hier bekommen“, so der Veterinär.

Die Gefahr sei gleichwohl nichts Neues, so Dr. Görner weiter: Ganz Niedersachsen befinde sich schon seit Jahren im Vorbereitungsmodus. Der Landkreis Oldenburg arbeite dabei auch mit dem Land zusammen. Schon vor einigen Jahren habe die Kreisverwaltung einen Kühlcontainer angeschafft, der für die Zwischenlagerung von Fleischproben von potenziell an ASP erkrankten Tieren dienen soll. Benutzt worden sei er für diesen Zweck gleichwohl noch nicht.

„Die Bedrohungslage ist relativ groß“, ordnet der Fachmann die Situation für den Landkreis Oldenburg ein. Mit Hinblick auf den Ausbruch im Emsland fügt er hinzu: „Das hätte auch uns treffen können.“

Wildschweine tragen Virus weiter

Ein bedeutendes Einfallstor für das Virus können Abfälle von Lebensmitteln sein (insbesondere Fleischreste), die aus ASP-Regionen mitgebracht, vor Ort weggeschmissen und dann von Wildschweinen gefressen werden. Diese infizieren sich dadurch und tragen das Virus dann unkontrolliert weiter. Deswegen spielen Raststätten und Parkplätze entlang der Autobahnen in der Prävention eine besondere Rolle. Die drei Anlagen im Kreisgebiet werden vom Veterinäramt zusammen mit der Straßenmeisterei – die für das Thema gut sensibilisiert sei – regelmäßig auf entsprechende Sauberkeit kontrolliert, berichtet der Veterinär weiter. Bei der jüngsten Überprüfung sei alles in Ordnung gewesen. In diesem Zusammenhang spielten dort auch Zäune eine Rolle, die den Wildschweinen auf ihrer Nahrungssuche den Weg versperrten. An einer Rastanlage werde ein Jägerzaun durch einen Drahtzaun ersetzt.

Aufwendige Bekämpfung

Solche Absperrungen müssten bei einem tatsächlichen Ausbruch der Tierseuche auch im Landkreis aufgestellt werden, um die Bewegungsfreiheit infizierter Wildschweine einzuschränken. Dann gelte es auch, möglichst viel dieser Tiere zu erlegen. Entsprechende Übungen mit Landwirten und Jägern habe es schon gegeben. Alles in allem seien dies jedoch sehr zeit- und kostenintensive Maßnahmen, wie sich in Mecklenburg und Sachsen gezeigt habe, sagt Dr. Görner.

Gleichwohl bemerke er, dass sich der ASP-„Daueralarm“ seit 2014 abgenutzt habe und die Wahrnehmung der Lage allgemein sorgloser geworden ist. Dennoch, so Dr. Görner abschließend: Der Fall im Emsland habe alle „aufgeschreckt“.