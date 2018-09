Nabu zeichnet Wildeshauser Betriebe und Hausbesitzer mit Plakette aus

Wildeshausen - Die Schwalbensaison ist fast zu Ende. Die ersten Schwärme, die sich vor ihrem Abflug gerne auf Stromleitungen versammeln, haben ihre Reise Richtung Süden bereits Mitte August begonnen. Die wenigen Vögel, die bisher noch nicht abgeflogen sind, werden sehr bald folgen.

Der Naturschutzbund Nabu Dötlingen/Wildeshausen hat in diesem Jahr einige Hausbesitzer dafür geehrt, dass bei ihnen gute Nistverhältnisse für Schwalben herrschen.

„Wenig überraschend ist es, wenn Schwalben in oder an landwirtschaftlichen Gebäuden in Wildeshauser Bauerschaften nisten – sofern beispielsweise den Rauchschwalben Scheunen oder Viehställe offen stehen und geeignetes Nistmaterial in der Nähe vorhanden ist“, so Pressesprecher Wolfgang Pohl. Dass sich die Vögel aber auch im städtischen Siedlungsraum, ja sogar in einem Gewerbegebiet durchaus wohl fühlen und dort erfolgreich nisten und brüten, falls man sie gewähren lässt, ist seiner Ansicht nach eine erfreuliche Beobachtung.

„In den Wildeshauser Stadtteilen ,Zum grauen Immenthun und ,Katenbäker Berg‘ konnten wir in diesem Jahr jedenfalls eine Reihe von Auszeichnungen vornehmen, ebenfalls bei der Firma Schmidt Aqua-Technik an der Düngstruper Straße. Dort leben vor allem Mehlschwalben. Auch die Zahl der Beratungsgespräche mit Familien, die an ihrem Haus künftig gerne Schwalben ansiedeln möchten, hat zugenommen“, so Pohl. „Wir freuen uns, dass, wenn schon nicht die Politik, so doch offenbar ein wachsender Anteil der Bevölkerung sich für die Umwelt verantwortlich fühlt und darum bemüht ist, sich im Rahmen des Möglichen zu engagieren.“

Beispielhaft nennt der Naturschutzbund das Haus der Familie Woltermann im neuen Baugebiet an der Visbeker Straße. Schon seit mehreren Jahren nisten und brüten dort Mehlschwalben, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg: An der Westseite fielen die Nester zwar in Folge von Stürmen mit Starkregen wieder ab. Gut geschützt unter dem Giebel hatte in diesem Jahr aber ein Schwalbenpärchen in einem Doppelnest Bruterfolg. „Auch wenn sie Dreck machen, wir sind froh drum, Schwalben eine Nistmöglichkeit bieten zu können“, versicherte Dorit Woltermann.