Schutzstreifen an der Glaner Straße kommt

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer / Arbeiten beginnen im Frühjahr

+ An der Glaner Straße fehlt ein Radweg in Richtung Nordring. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten für die Fahrradschutzstreifen auf der Glaner Straße in Wildeshausen beginnen, teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Die Umsetzung ist ähnlich wie an der Ahlhorner Straße geplant und soll die Sicherheit sowie den Komfort für Radfahrer erhöhen, denn an dem viel befahrenen Abschnitt gibt es auf einer Seite keinen Radweg.