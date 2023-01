Schutzbefohlenen misshandelt? Diakonie-Mitarbeiter vor Gericht

Von: Ove Bornholt

Die Urteilsfindung im Amtsgericht Wildeshausen gestaltet sich schwierig. © bor

Das Opfer kann nicht aussagen, der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab. Ein Prozess wegen der Misshandlung eines Schutzbefohlenen bei der Diakonie in Wildeshausen gestaltet sich schwierig.

Wildeshausen – Durchaus schwierig gestaltet sich die Urteilsfindung in einem Prozess wegen der Misshandlung eines Schutzbefohlenen vor dem Wildeshauser Amtsgericht. Die Staatsanwältin wirft einem Mitarbeiter der Diakonie Himmelsthür vor, während einer Nachtwache im Januar 2022 einen geistig eingeschränkten Bewohner eines Gebäudes auf dem Zentralgelände geschubst und geschlagen zu haben. Davor habe der Mann in sein Zimmer uriniert, was für Verärgerung bei der Nachtwache gesorgt habe.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Das Problem dabei: Die Aussagen des Opfers vor Gericht sind nicht verwertbar. Allerdings hatte der Bewohner vor einem Jahr mehreren Mitarbeitern von der Tat erzählt. Die Richterin entschied am Montagvormittag, dass vor einem Urteil weitere Zeugen gehört werden müssten.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der Angeklagte (45) ist seit einigen Jahren bei der Diakonie beschäftigt. Während besagter Nachtwache im Januar 2022 sei der Bewohner kurz vor dem Ende der Schicht, gegen 5.45 Uhr, aufgestanden. „Bis dahin schlief er. Dann wollte er fernsehen, sodass ich ihm den Fernseher im Wohnzimmer angemacht habe.“ Der Bewohner sei dafür bekannt, nachts durchs Haus zu spazieren. Das sei dieses Mal aber nicht der Fall gewesen. Der Mann habe eine geschwollene Wange gehabt und dies mit Zahnschmerzen begründet. „Es ist unmöglich, dass ich irgendjemanden schlage“, betonte der 45-Jährige. Er sei auch nie wegen so etwas beschuldigt worden.

Seitens der Diakonie war der Vorfall untersucht worden. Dem Angeklagten wurde vorläufig gekündigt. Nach rund einer Woche wurde er aber wieder eingestellt. Seitdem ist der Mann erneut in der Einrichtung tätig, allerdings in einer anderen Abteilung. Das sei eine Art „Hauspolitik“ der Diakonie, erklärte sein Verteidiger. Dies werde bei Vorwürfen immer so gehandhabt. Damit sei keineswegs eine Schuldzuweisung verbunden.

Das Opfer erschien zwar mit einem Betreuer vor Gericht, konnte jedoch kaum Fragen beantworten. Der Mann leidet unter einer bipolaren Störung mit leichter Intelligenzminderung. „Ich glaube, das ist nicht zielführend“, beendete die Richterin die Befragung. „Wollen wir überhaupt mit dem Verfahren weitermachen?“, schwebte dem Verteidiger offenbar eine Einstellung vor. So weit wollte die Richterin aber noch nicht gehen und ließ vier Zeugen, drei Diakonie-Mitarbeiterinnen und eine Ärztin, aussagen.

Bewohner offenbarte sich Mitarbeitern

Eine Heilerziehungspflegerin (31) sagte, sie habe an einem anderen Standort gearbeitet und sei eine knappe Woche nach dem Vorfall zu Besuch in dem Haus gewesen. Dabei habe sie das blaue Auge des Bewohners gesehen und ihn darauf angesprochen. „Er sagte, er sei von der Nachtwache gehauen worden, weil er neben das Bett uriniert hatte.“ Sie kenne den Mann seit zehn Jahren und so etwas habe er noch nie behauptet.

Eine Heilerziehungspflegerin (23) aus der Nachbargruppe sagte aus, ihr seien die Verletzungen im Gesicht ein paar Tage nach dem Vorfall aufgefallen. „Er hat mir gesagt, er sei von der Nachtwache geschlagen und geschubst worden, nachdem er auf den Boden uriniert hatte“, berichtete die Frau. Letzteres sei vorgekommen, wenn der Bewohner unzufrieden gewesen sei und versucht habe, das Personal zu provozieren. Der Mann leide unter Stimmungsschwankungen, sei manchmal aufgewühlt. Einen Konflikt innerhalb der Wohngruppe schloss die Heilerziehungspflegerin aus. „Die Bewohner sind nicht in der körperlichen Verfassung, Gewalt auszuüben.“

Als dritte Diakonie-Mitarbeiterin sagte die Leiterin der Tagesförderung aus. Sie berichtete ebenfalls von einer dicken Wange und einer rötlichen Stelle unter einem Auge. Auch ihr habe der Bewohner erzählt, die Nachtwache habe ihn geschlagen. Das habe sie weiter gemeldet.

Als vorerst letzte Zeugin wurde eine Ärztin gehört, die den Mann eine knappe Woche nach dem Vorfall untersuchte. Ein Mediziner-Kollege hatte dies bereits vorher getan. Er soll eventuell noch gehört werden. Die Ärztin berichtete, der Bewohner habe ihr gesagt: „Ich hab‘ ins Zimmer gepisst. Die Nachtwache hat mich geschubst und gehauen.“ Sie sei erstaunt gewesen, da es dem Mann ansonsten schwerfalle, ganze Sätze zu bilden. Obgleich sie keine Gerichtsmedizinerin sei, bezweifelte sie, dass den Verletzungen ein Sturz zugrundelag. Er sei ja am Auge und an der Wange verletzt, hätte also mit der Front und der Seite des Kopfes aufkommen müssen.

Nun sollen weitere Mitarbeiter gehört werden. Außerdem soll der Dienstplan überprüft werden. Das Verfahren wird fortgesetzt.