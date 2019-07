Schuppen weg, Anklage eingestellt

AUS DEM GERICHT 79-Jähriger soll Asbest auf Koppel gelagert haben

+ So sah der Unterstand im Februar 2016 aus. archivFoto: dr

Wildeshausen – Nachdem ein in sich zusammengefallener, mutmaßlich mit Asbestplatten gedeckter Pferdeunterstand das Amtsgericht in November rund 90 Minuten im Rahmen einer kontrovers verlaufenden Verhandlung beschäftigt hatte, machte die Richterin am Dienstag kurzen Prozess. Bevor es überhaupt zu einer erneuten Anklage kam, bat sie den Verteidiger und den Staatsanwalt zu einem nicht öffentlichen Rechtsgespräch und stellte das Verfahren anschließend auf Kosten der Staatskasse ein.