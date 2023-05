Großalarm: Schuppen in Wildeshausen abgebrannt - Gas-Brenner als Ursache

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor Ort. © Feuerwehr

Wildeshausen – Komplett abgebrannt ist am Freitagabend ein Schuppen an der Friedrich-August-Straße in Wildeshausen. Die Feuerwehr konnte einen höheren Schaden an einem angrenzenden Wohnhaus verhindern.

Die Feuerwehr war um 17.47 Uhr zunächst zu einem Schuppenbrand alarmiert worden. Noch auf der Anfahrt teilte die Großleitstelle Oldenburger Land über Funk mit, dass der Schuppen bereits voll entwickelt brennt und unmittelbar am Haus steht. Daraufhin wurde Vollalarm für Wildeshausen und die Ortsfeuerwehr Düngstrup ausgelöst.

Beim Eintreffen bestätigte der Einsatzleiter die Lage: Ein Schuppen stand in Vollbrand, dieser war direkt am Wohnhaus mit Flachdachbauweise angebaut. Das Feuer hatte bereits auf den angrenzenden Dachstuhl übergegriffen und drohte sich weiter auszubreiten.

„Mittels einer Vielzahl an Atemschutzgeräteträgern und hohem Material-/Geräteeinsatz konnte recht schnell ein Löscherfolg erzielt und damit eine weitere Ausbreitung auf das restliche Gebäude weitestgehend begrenzt werden“, bilanziert Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels.

Der Schuppen wurde komplett zerstört. © Feuerwehr

Die Löscharbeiten zogen sich allerdings hin, da mittels Rettungssägen und Trennschleifern Öffnungen ins Dach geschnitten werden mussten, um die Glut- und Brandnester abzulöschen. Dabei kamen auch so genannte „Fog-Nails“ (Löschnägel) zum Einsatz.

An der Einsatzstelle waren knapp 150 Einsatzkräfte aus fünf Ortsfeuerwehren aus drei Gemeinden des Landkreises Oldenburg sowie der Gerätewagen Atemschutz zum Einsatz. Für die Einsatzverpflegung wurde die Schnelleinsatzgruppe der Malteser Wildeshausen alarmiert, die die Kräfte mit Kaltgetränken an der Einsatzstelle versorgte.

Als Grund für das Feuer ist das Abbrennen von Unkraut mittels eines Gas-Brenners zu sehen. „Daher möchten wir erneut und noch einmal eindringlich darauf hinweisen, solche Vorgänge mit etwaigen Gas-Brennern zu unterlassen. Es kann folgenreich ausgehen“, so Engels.