Schummelei bei Bauplätzen: Verwaltung schaut genauer hin

Schieflage in den neuen Baugebieten: Nicht alle Kaufinteressenten nahmen es mit der Wahrheit so genau. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Offenbar ist es bei der Vergabe von Grundstücken im Baugebiet „Vor Bargloy“ in Wildeshausen zu Schummeleien gekommen. So haben sich Bürger Grundstücke unter falschen Angaben gesichert. Die Stadtverwaltung hat nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung die bisherige Vergabe geprüft und Missstände entdeckt. Sie sieht aber keine Möglichkeit der Rückabwicklung des Verkaufs, weil dort bereits gebaut wurde.

Die Grundstücke in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sind heiß begehrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung existiert eine lange Warteliste der Bewerber. Dennoch gibt es – wie auch bei den aktuellen Ausschreibungen – zahlreiche Grundstücke, die nach dem ersten Durchgang nicht verkauft werden konnten, weil zunächst erfolgreiche Bewerber absprangen. Die Plätze werden dann erneut ausgeschrieben – wobei es vor wenigen Tagen eine Datenpanne bei der Stadt gab, bei der alle Bewerber in der E-Mail einsehbar waren (wir berichteten).

Unabhängig davon, dass die derzeitige Vergaberichtlinie große Schwächen hat, weil Grundstücke immer wieder neu ausgeschrieben werden müssen, gibt es aber nach der Ansicht von Immobilienfachleuten eine wesentlich schärfere Kritik an dem bisherigen Prozedere. So hat offenbar eine Familie mit vier Mitgliedern in den beiden Bauabschnitten „Vor Bargloy“ acht Grundstücke erwerben können, die nunmehr alle mit Doppelhäusern bebaut sind. „Von den so entstandenen 16 Haushälften ist aber nur eine selbst genutzt“, lautet der Vorwurf von Informanten, die der Redaktion bekannt sind. „Im Gegensatz zu anderen Bewerbern scheint die Familie aus irgendeinem Grund bei keiner Bewerbung leer auszugehen. Egal, ob es ein reguläres Baugrundstück oder eine Investorenfläche ist“, heißt es weiter. „Trotz bereits vorhandenem Immobilieneigentum und auch ohne Kinder ist es für die Mitglieder der Familie offensichtlich kein Problem, pro Kopf sogar mehrere Grundstücke für die Errichtung von vermieteten Anlageobjekten zu bekommen.“

„Wir haben das geprüft“

Die Kritiker sind sich sicher: Bei chancengleicher Vergabe unter zahlreichen Bewerbern kann es eigentlich nicht zu einer derartigen Bevorzugung kommen. Die großzügige Zuteilung von Grundstücken stehe im Widerspruch zum Geist der Vergaberichtlinien, zumal einige Familien mit Kindern, die sich auf Grundstücke beworben hatten, bei denen es mehrere Interessenten gab, in der gleichen Zeit leer ausgegangen sind.

Die Stadt weist den Vorwurf, es habe Unregelmäßigkeiten gegeben, von sich. „Wir haben das geprüft“, so Pressesprecher Hans Ufferfilge. „Alle Käufer haben die Grundstücke, zum Teil per Losverfahren, rechtmäßig erworben.“ Allerdings habe die Prüfung in zwei Fällen ergeben, dass die Käufer den angegebenen Eigenbedarf nicht realisiert hätten. „Es gibt aber keine Möglichkeiten der Rückabwicklung“, so Ufferfilge, da die Häuser bereits stehen. In Zukunft werde man aber noch viel mehr darauf achten, ob der Eigenbedarf tatsächlich vorhanden ist. „Wir haben diese Bewerber im Blick“, kündigt der Pressesprecher für die weitere Vergabe von Grundstücken im neuen Baugebiet an.

dr