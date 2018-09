Falsche Angaben von Käufern: Schummelei im Baugebiet

Dieses Haus am Kornblumenweg befindet sich noch im Bau, wird aber schon zum Kauf angeboten. Nach den Richtlinien der Stadt Wildeshausen sollen die Häuser in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme von den Bauherren selbst genutzt werden.

Wildeshausen - In mindestens drei Fällen haben Bewerber für Grundstücke in den neuen Baugebieten Wildeshausens falsche Angaben gemacht und dadurch ein Grundstück erhalten, das sie ohne diese Schummelei wohl nicht bekommen hätten. Das teilt die Stadtverwaltung in der Vorlage für den Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt am Donnerstag, 13. September, mit. Möglicherweise gibt es aber weitere Fälle, in denen nicht alles korrekt gelaufen ist.

Derzeit werden beispielsweise im Internet zwei „exklusive Doppelhaushälften in bester Lage“ an der Kornblumenstraße von privat angeboten. Bei dem Bauplatz, auf dem das Haus bis Anfang 2019 bezugsfertig sein soll, handelt es sich nicht um ein Investorengrundstück. Es befindet sich im allgemeinen Wohngebiet und müsste demnach entsprechend der Richtlinie der Stadt Wildeshausen an eine Person gegangen sein, die relativ viele Punkte hat. Diese bekommt man für Eigennutzung (1 Punkte), Kinder (2), Schwerbehinderung (1) oder einen Arbeitsplatz in Wildeshausen (1). Jeweils einen Punkt bekommen auch Bewerber ohne Grundeigentum in Wildeshausen, die bereits in der Kreisstadt wohnen und Bewerber sowie Kinder.

Eine Nachfrage bei der Stadt, warum das Doppelhaus angeboten wird, obwohl eine Eigennutzung die Voraussetzung zum Kauf gewesen sein müsste, konnte am Dienstag nicht beantwortet werden, da der Vorgang dort nicht bekannt ist. Zudem verweist die Verwaltung auf den Datenschutz. Vielleicht gibt es genauere Auskünfte, wenn sich der Fachausschuss am 13. September ab 18.15 Uhr mit einem Antrag der CDU-Fraktion über die Vergabe von Grundstücken befasst. In der Vorlage dazu erklärt die Stadtverwaltung, dass man die drei Bewerber mit falschen Angaben erst ermittelt hatte, nachdem das Gebäude fertiggestellt war und dort Personen wohnten.

+ Das Gebiet nördlich des Bargloyer Weges wird derzeit erschlossen. 15 Grundstücke sind noch nicht vergeben. - Fotos: Rohdenburg

Sanktionen gegen die Schummler sind aber laut Verwaltung weder in der Vergaberichtlinie noch in den Verträgen vorgesehen. „Jedoch wurden und werden erneute Bewerbungen dieser Personen sehr kritisch geprüft“, heißt es nach Veröffentlichungen in unserer Zeitung, dass bei den vergangenen Zuteilungen insbesondere eine Familie mit mehreren Angehörigen auffällig viele Grundstücke bekommen hatte.

Derzeit werden 15 weitere Grundstücke im städtischen Baugebiet vergeben. Auch dort wird die aktuell gültige Richtlinie angewendet, obwohl sie aus Sicht der Verwaltung einer Überarbeitung oder Neufassung bedarf. Die Überlegungen, wie das geschehen kann, sollen allerdings noch nicht am 13. September vorgestellt werden. Dort wird dem Ausschuss lediglich vorgeschlagen, zu empfehlen, dass man eine Überarbeitung des Regelwerkes begrüßt, um das Vergabeverfahren schlanker und einfacher zu gestalten.

Der Wildeshauser Immobilienkaufmann Ulrich Stolle-Warkotz hat sich unterdessen per E-Mail mit Vorschlägen an Bürgermeister Jens Kuraschinski gewandt, da viele seiner Kunden nicht auf städtischem Grund bauen konnten, weil sie trotz relativ hoher Punktzahlen in der Bewertung nicht zum Zuge kamen.

Stolle-Warkotz nennt Schwachpunkte des jetzigen Verfahrens. Er kritisiert beispielsweise das Fehlen von Mechanismen, die die Grundstücksvergabe gegen falsche Angaben der Bewerber absichert. „Dies ist aber problemlos möglich. So gibt es die Möglichkeit, grundbuchlich abgesichert dem Bewerber auch nach Bebauung seines Grundstücks dieses wieder zu entziehen, wenn er gelogen hat oder sich nicht an die Vorgaben hält.“ Andere Gemeinden zögen in einem solchen Fall das Grundstück gegen Zahlung von nur 70 Prozent des gutachterlich festgestellten Verkehrswertes wieder ein und versteigerten es.

Stolle-Warkotz moniert, dass schon ein einziger Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Einblick in den aktuellen Stand der Vergabe das gesamte System aushebeln könne. So könne er kurz vor Bewerbungsschluss einem von ihm Begünstigten die Grundstücksnummern geben, wo bisher kein oder nur ein Bewerber mit geringer Punktezahl vorliegt.

„Der Begünstigte reicht nun seine Bewerbung auf ein Grundstück ein, bei dem er um seine hohe Punktzahl weiß“, so der Immobilienkaufmann. Die Manipulation sei nicht einfach zu erkennen, wenn es der Begünstigte geschickt anstelle.

dr