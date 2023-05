So schützen Eltern ihre Kinder im Internet

Autorin Silke Müller stellt neues Sachbuch vor

+ © Rinne Volles Haus: Autorin Silke Müller (Mitte) präsentierte ihr neues Sachbuch bei Peter und Kerstin Gebhardt in der Gilde-Buchhandlung. © Rinne

Die Wildeshauser Schulleiterin Silke Müller hat ihr neues Sachbuch „Wir verlieren unsere Kinder“ vorgestellt. Ihre Berichte lösten teils blankes Entsetzen aus.

Wildeshausen – Mit ihrem Sachbuch über die Gefahren für Kinder im Netz hat die Wildeshauserin Silke Müller einen Nerv getroffen. Am Mittwochabend präsentierte sie das Buch „Wir verlieren unsere Kinder“ in der Gilde-Buchhandlung in der Kreisstadt und diskutierte über das Thema.

Was machen Internet-Plattformen wie Tiktok, Whatsapp und Co. mit Kindern, die sich auf diesen Kanälen ungestört bewegen können? Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Müller mit diesem Thema und hält unter anderem Vorträge dazu. Die 2021 vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnete „Erste Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen“ hat ihre Erfahrungen und Erkenntnisse nun in dem Buch verarbeitet. Das Werk erregt nicht nur national Aufmerksamkeit – beispielsweise im Fernsehen.

Sogar eine Anfrage aus den USA

„Ich habe eine Anfrage von der deutschen Schule in Washington DC erhalten“, berichtete die Leiterin der Waldschule Sandkrug zu Beginn der Autorenstunde. Mit so viel Interesse hatte die Pädagogin nicht gerechnet. Auf der Spiegel-Bestsellerliste stand das Buch zwischenzeitlich auf Platz sechs.

Der Abend, eine Mischung aus Lesung, Vortrag und Diskussion, begann recht locker, als die Autorin über ihre ersten eigenen Erfahrungen mit der Mobiltelefonie plauderte. Das Versenden von Textnachrichten gestaltete sich sehr umständlich, Bilder konnten damals überhaupt nicht verschickt werden. „Das können sich die Kinder heutzutage nicht vorstellen. Die kennen weder Modems noch die Wählscheibe eines Festnetztelefons“, verdeutlichte die Schulleiterin den Fortschritt. Als sie dann noch die Geräusche eines Modems imitierte, machte sich unter den 80 Gästen leichte Heiterkeit breit. Die wich aber sehr schnell dem blanken Entsetzen, als Müller die ersten Beispiele für Probleme aus dem Netz servierte.

Das Smartphone der Kinder regelmäßig kontrollieren

Ein Teil des Buchs spiegelt die zunehmende Gewalt unter Kindern wider, die gerade an diesem Tag durch die Messerattacke in den Berufsbildenden Schulen eine erschreckende Aktualität erlangte. „Natürlich wird das heute durchs Netz gehen“, hatte ihre Schüler prophezeit. Schließlich sei das bei vielen anderen Taten genauso passiert. Kaum geschehen, sei das Thema schon auf den sozialen Netzwerken in allen Details zu finden.

„Sobald Sie dem Kind ein solches Gerät in die Hand drücken, öffnen Sie das Tor zu einem Haifischbecken“, warnte Müller vor Smartphones. „Viele Kinder haben ihr Handy sogar über Nacht zur Verfügung. Nehmen Sie es Ihren Kindern vor dem Schlafengehen ab“, appellierte die Schulleiterin an die Eltern.

Beispiele von Gewalt, Horror, Pornografie, sexueller Belästigung und gefährlichen, zum Teil tödlichen Internet-Challenges untermauern ihre Forderung, nicht länger wegzusehen. „Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie das Handy regelmäßig kontrollieren werden, wenn Sie das Gerät übergeben. Räumen Sie gemeinsam wöchentlich die Bildergalerie auf“, lautet eine weitere Empfehlung.

Ein generelles Handyverbot hält Müller allerdings für wenig sinnvoll. „Wir leben in einer digitalen Welt, ob wir wollen oder nicht. Außerdem entziehen Sie dem Kind mit einem Verbot den sozialen Boden, machen es zu einem Außenseiter“, ist sich die Wildeshauserin sicher.

Am Ende des Vortrags gab es kräftigen Applaus, gefolgt von betretenem Schweigen. Die meisten der Zuhörer waren sichtlich von dem betroffen, was die Schulleiterin aus ihrer Erfahrung zu berichten wusste.