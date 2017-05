Schulfest: „Die Welt ist bunt und rund“

St.-Peter-Grundschulkinder feiern ausgelassen

+ © dr Beim Fest der St.-Peter-Schule herrschte großer Andrang. © dr

Wildeshausen - Als würde man in einem großen Sack, vollgepackt mit Spielen und leckerem Essen, sitzen, in die Luft geworfen und auf den Schulhof der St.-Peter-Schule purzeln. So aufregend, spannend und erlebnisreich könnte es sich für die Kinder angefühlt haben, als sie nach den kurzen Willkommensworten ihrer Schulleiterin Brigitte Schmidt die zahlreichen Spielstationen und die Hüpfburg stürmen durften.