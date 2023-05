Messerattacke eines 17-Jährigen an Wildeshauser Schule: Opfer liegt im künstlichen Koma

Von: Dierk Rohdenburg

Techniker der Polizei sichern Spuren nach der Tat. © 261News

Eine Messerattacke gab es am Mittwoch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen.

Wildeshausen – Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Wildeshausen an der St.-Peter-Straße in Wildeshausen wurde am Mittwoch, 24. Mai, gegen 10 Uhr bei einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler schwer verletzt. Der Mitschüler zückte ein Messer.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist laut Polizeibericht davon auszugehen, dass das 16-jährige Opfer aus Großenkneten den Toilettenbereich aufsuchte und dort durch einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche wurde vor Ort medizinisch behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Er ist nach Angaben von Landrat Christian Pundt vom Schulträger Landkreis Oldenburg, mittlerweile außer Lebensgefahr, wurde jedoch in ein künstliches Koma versetzt.

Das Lehrpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler wurden vor Ort durch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Oldenburg psychologisch betreut. Der Unterricht wurde abgebrochen.

Der 17-jährige Tatverdächtige aus dem Raum Ganderkesee wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Steinewerfer von der Brücke

Vermutlich durch Steinewerfer ist am Mittwoch gegen 8 Uhr ein Transporter auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude beschädigt und der Fahrer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei jetzt mit, die Zeugen für den Vorfall sucht.

Der 45-jährige Mann aus dem Kreis Leer befuhr zur Vorfallszeit mit einem Kleintransporter den rechten Fahrstreifen der A28 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude sah er Personen auf einer Brücke, die einen Gegenstand auf die Fahrbahn warfen. Dieser schlug auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe ein und rief erhebliche Schäden hervor, so die Polizei.

Autofahrer reagiert schnell

Der 45-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und brachte seinen Transporter auf dem nahen Parkplatz Hude zum Stehen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Als Tatort kommt die Brücke Plietenberger Weg/Zur Spillerei in Betracht. Wer zwischen 7.50 und 8.10 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Autobahnbrücke gesehen hat, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Zur Spurensuche waren kurzfristige Sperrungen der Richtungsfahrbahn Bremen erforderlich. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.