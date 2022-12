Schuldnerhilfe Wildeshausen: Ein ganzer Fächer an Belastungen

Von: Dierk Rohdenburg

Bei der Scheckübergabe: Jörg Niemann und Florian Ferlemann (r.). © Schuldnerhilfe

Wildeshausen – Alles wird derzeit teurer: Lebensmittel, Mieten und Energie. Wenn dann noch der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, droht manchem Bürger eine Abwärtsspirale, die es schnellstmöglich zu durchbrechen gilt. Wichtiger Ansprechpartner in dieser Situation ist die Schuldnerhilfe für den Landkreis Oldenburg.

Bislang ist die Kundenzahl dort konstant. Im vergangenen Jahr zählte der Wildeshauser Büroleiter Florian Ferlemann 1 .683 Personen, die eine Beratung in Anspruch genommen haben. Allerdings, so die Erkenntnis der Experten, nehme die Beratungsintensität zu. Es werde oft nicht nur über ein einziges Problem gesprochen, weil ein ganzer Fächer an Belastungen für Schwierigkeiten sorge. Oftmals ziehe eine Problemlage die nächste nach sich. Besonders schwerwiegend sind nach Einschätzung Ferlemanns derzeit die steigenden Energiekosten. „Die Abschläge haben sich zum Teil versiebenfacht. Die Kosten sind explodiert.“ Wenn ein Problem zum anderen komme, wachse der Leidensdruck und könne die psychische Gesundheit gefährden. So sei beispielsweise eine Abschlagszahlung von Energiebeträgen nur möglich, wenn das Konto frei zugänglich sei und zudem das Einkommen für eine Begleichung ausreiche. Des Weiteren müssten die anderen monatlich laufenden Kosten weiterhin gezahlt werden können.

Geld von der Landessparkasse zu Oldenburg

Im Rahmen eines Pressetermins übergab Jörg Niemannn, Leiter des Privatkundengeschäftes der Landessparkasse zu Oldenburg, der Schuldnerhilfe einen Scheck in Höhe von 8.300 Euro, der helfen soll, die wichtige Arbeit in der Zukunft zu unterstützen. Das Geld kommt aus Mitteln des Lotteriespiels. Die Beteiligung der Sparkassen basiert auf einer langjährigen Vereinbarung zwischen dem Sparkassenverband und dem Land. „Es bedeutet uns sehr viel, soziale Einrichtungen und Vereine in unserer Region zu unterstützen“, so Niemann. „Daher freuen wir uns, dass wir unsere Förderungen für die Schuldnerberatungsstellen auch in diesem Jahr fortführen und damit einen Teil zur Erfüllung dieser verantwortungsvollen Arbeit beitragen können.“