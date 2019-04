Schüler im Plattdüütsch-Wettbewerb

Gymnasiasten aus Wildeshausen rücken zum Kreisentscheid auf

+ Ausgezeichnete Leser: Sophie Bahr, Alexandra Nienaber, Anna Möllmann, Mariette Blömer, Christin Hirsch, Hendrik Hellmers und Klaas Henrik Müller (v.l.). Foto: gymnasium

Wildeshausen – Drei Schüler des Wildeshauser Gymnasiums haben sich für den Kreisentscheid des Plattdeutsch-Lesewettbewerbs der Oldenburgischen Landschaft qualifiziert. Am 14. Mai dürfen Anna Möllmann (Klasse 5d), Hendrik Hellmers (7c) und Christin Hirsch (10b) dort antreten. Sie haben in ihrer Altersgruppe jeweils den ersten Platz gewonnen. Auch Mariette Blömer (5d), die es auf Rang zwei schaffte, darf wegen des großen Andrangs an der nächsten Runde des Wettbewerbs teilnehmen.