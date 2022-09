Baustart für Erweiterung des Krankenhauses Johanneum im Oktober

Von: Dierk Rohdenburg

Das Baufeld am Johanneum ist vorbereitet. Bald kann es losgehen. © Rohdenburg

Wildeshausen – Jetzt steht der offizielle Starttermin für die großangelegte Erweiterung und Umstrukturierung des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen fest.

Die Einrichtung möchte am 7. Oktober die Grundsteinlegung feiern. Los geht es dann mit der Erweiterung des Bettenhauses Ost. Es handelt sich um die erste von drei Baustufen, die der Zukunftssicherung des Wildeshauser Krankenhauses dienen sollen. Im Erdgeschoss sind die Erweiterung der Gynäkologie sowie der Geburtshilfe mit einer Anbindung an die Belegabteilungen geplant. Nach bisherigen Planungen werden dafür mindestens 37,8 Millionen Euro benötigt, 29,5 Millionen Euro kommen vom Land Niedersachsen.

Es handelt sich nach Angaben des Johanneums um ein „Leuchtturmprojekt“ für Wildeshausen und den Landkreis Oldenburg. „Damit wollen wir auch für die künftigen Jahrzehnte unseren Auftrag zur Sicherstellung der wohnortnahen und qualifizierten medizinischen Versorgung der Menschen in unserer Region wahrnehmen, heißt es von der Stiftung Johanneum.

Artikel vom 22. März: Die Erdarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Neubaus sowie der Erweiterung des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen haben begonnen.

Demnächst sollen am Bettenhaus-Ost (Parkplatz Deekenstraße) zudem die Abrissarbeiten starten. Im Erdgeschoss sind die Erweiterung der Gynäkologie sowie der Geburtshilfe mit einer Anbindung an die Belegabteilungen geplant. Ziel ist es laut Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt, damit bis Ende 2023 fertig zu sein. Nach Angaben des Stiftungsvorsitzenden Herbert Weitz machen die Preissteigerungen große Sorgen. Das Land Niedersachsen habe aber schon signalisiert, dass man sich in der Pflicht sehe, weiter zu helfen, wenn der gplane Kostenrahmen von 37,8 Millionen Euro nicht eingehalten werden könne, so Weitz am Dienstag.

Artikel vom 17. Februar:

Einigen Wirbel gab es im vergangenen Sommer über den Wunsch der Stiftung Johanneum, von der Stadt eine Förderung von zwei Millionen Euro zu erhalten, um die Erweiterung sowie Sanierung des Krankenhauses finanziell zu stemmen. Letztendlich sagte die Politik eine Million Euro zu und stellte der Stiftung in Aussicht, dass der neugewählte Stadtrat sich Gedanken zu einer weiteren Förderung machen könnte.

Das wäre frühestens zu den nächsten Haushaltsberatungen im Herbst der Fall. Der Wunsch, weiteres Geld zu erhalten, dürfte aber durchaus bestehen. „Vor dem Hintergrund der angestiegenen Baukonjunktur wird das der Stadt im vergangenen Sommer vorgestellte enge Finanzierungskonzept laufend überprüft“, teilte Johanneums-Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt auf Nachfrage mit. „Über die Notwendigkeit eines erhöhten städtischen Finanzierungszuschusses bleiben wir mit den städtischen Gremien weiter im Austausch.“

Erweiterung kostet mindestens 37,8 Millionen Euro

Wie berichtet, soll das Krankenhaus für 37,8 Millionen Euro erweitert werden, um zukunftsfähig zu bleiben. Vom Land erhält die Klinik 29,5 Millionen Euro aus Geldern, die von den Kommunen gezahlt wurden. Vom Landkreis Oldenburg gibt es weitere 3,44 Millionen Euro. Damit bleibt aber in jedem Fall eine Finanzierungslücke, die von der Stiftung geschlossen werden muss.

Unabhängig davon soll das Projekt bald auch erkennbar werden. Das Bauaufsichtsamt hat die Genehmigung für das Bettenhaus Ende November vergangenen Jahres erteilt. „Die Anträge für den Umbau einer Station sowie für den Um- und Neubau an der Visbeker Straße mit neuer Anlieferung sind hingegen noch im Verfahren. Unser Ziel ist es, die jeweiligen Genehmigungen in Abstimmung mit der Bauherrenseite so zu erteilen, wie sie für die Fortführung der Bauarbeiten vorliegen müssen“, berichtete Bauamtsleiter Peter Nieslony.

„Das Zukunft sichernde Bauprojekt wird nun Schritt für Schritt über drei Baustufen wie vorgesehen angegangen“, erklärte Bartelt. „Aktuell läuft die öffentliche Ausschreibung für die zuerst nötigen Rohbauarbeiten eines Erweiterungsbaus.“

Beginn mit Abriss beim Bettenhaus

Als erster sichtbarer Schritt beginnen am Bettenhaus-Ost (Parkplatz Deekenstraße) die Abrissarbeiten. Im Erdgeschoss sind die Erweiterung der Gynäkologie sowie der Geburtshilfe mit einer Anbindung an die Belegabteilungen geplant. Im ersten Obergeschoss entsteht die Geriatrie mit 25 Betten, das zweite Obergeschoss dient als Erweiterungsfläche für die Pflege.

In der zweiten Baustufe kommt es im Unter- sowie Erdgeschoss zur Erweiterung und Anpassung der Notfallstrukturen. Im zweiten Obergeschoss ist eine neue Intensiv-Abteilung mit insgesamt 18 Betten geplant. Die dritte Baustufe sieht die Erweiterung des Zentral-Operationsbereiches um zwei weitere Säle, die Verlegung der zentralen Anlieferung sowie den Teilabriss des Altbaus Visbeker Straße und einen Neubau über drei Ebenen vor.