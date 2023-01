Schon viele Teilnehmer für „Glückswoche“ in Wildeshausen

Anmeldungen bis 6. Februar möglich

Eine Woche lang sind in Wildeshausen Aktionen zum Thema „Glück" geplant.

„Stadt voller Glück“: Für Aktionswoche Ende März in Wildeshausen haben sich schon viele Teilnehmer gemeldet. Und es ist einiges geplant.

Wildeshausen – Viele Firmen, Gruppen und Institutionen beteiligen sich an der Aktionswoche „Stadt voller Glück“ in Wildeshausen. Vom 20. bis 26. März sind 15 öffentliche Aktionen geplant – vom Glücksstand auf dem Marktplatz über die Verlosung eines Einkaufs im Supermarkt bis hin zum gemeinsamen Singen.

Am Dienstag präsentierten die Organisatoren ein Zwischenfazit und warben um weitere Teilnehmer. Denn noch bis zum 6. Februar können sich Interessierte bei Birte Hogeback vom Stadtmarketing melden. Ein entsprechendes Formular ist auf der Internetseite www.wildeshausen.de zu finden. Ansonsten ist Hogeback unter der Telefonnummer 04431/88881 erreichbar. Wer sich rechtzeitig für eine öffentliche Aktion meldet, wird in einem Flyer berücksichtigt, der vor Beginn der Veranstaltungswoche auf die Angebote aufmerksam machen soll.

Lieblingsplätze im Stadthaus zu sehen

Denkbar ist so ziemlich alles, wie die Ideen der jetzigen Teilnehmer zeigen. Da ist zum Beispiel die Diakonie Himmelsthür, die den Glücksstand auf dem Marktplatz aufbauen wird. „So viel wollen wir noch gar nicht verraten“, sagte Diakonie-Mitarbeiter Oliver Brinkhus am Dienstag mit einem Lächeln.

Im Stadthaus sollen die Ergebnisse des im Jahr 2020 durchgeführten Fotowettbewerbs „Wildeshauser Lieblingsplätze“ ausgestellt werden. Fast 100 Einsendungen gingen damals ein, allerdings fand sich bis jetzt noch keine Gelegenheit, die Bilder zu zeigen. Dabei hätten sie durchaus öffentliche Beachtung verdient, findet Hogeback. „Es sind ganz tolle Motive dabei. Und so ein Lieblingsplatz macht ja auch glücklich.“

Auf einer ganz anderen Ebene ist das Glücksgefühl angesiedelt, das es im E-Center am Westring geben wird. An einem Tag können alle Kunden ihren Bon in eine Losbox schmeißen und einer bekommt seinen kompletten Einkauf bezahlt.

Auch einige Gemeinschaftsaktionen gibt es. So laden Markus Häger und Thomas Schlegel zum Singen ein, organisiert und begleitet von der Volkshochschule. Diese organisiert die „Glückswoche“ mit der Stadt, der Diakonie und der Öffentlichen Bücherei.

Damit nicht genug: Märchen für Erwachsene, Steine bemalen für Kinder, ein Bilderbuchkino für Drei- bis Sechsjährige und diverse interne Aktionen in einigen Schulen sowie Kindergärten in der Stadt runden das Bild ab. Auf der städtischen Internetseite befinden sich auch Malvorlagen, mit denen Privat- und Geschäftsleute ihre Fenster vorübergehend verschönern können. „Wir wollen die Stadt ein bisschen bunter machen“, sagte Verena Schröder von der Diakonie. Hogeback und die anderen Organisatoren sind schon jetzt sehr zufrieden mit der Resonanz.

+ Glücksforscher: Christof Jauernig © VHS

Den eigentlichen Anstoß zu der Glückswoche hatte die geplante Lesung von Christof Jauernig in der Volkshochschule gegeben. Er hat Menschen in 60 Städten zu ihren persönlichen Glücksmomenten befragt und daraus ein Potpourri der Glückszutaten zusammengestellt, heißt es in der Ankündigung. Sein Programm, das nun Teil der Aktionswoche geworden ist, sei ein Zeugnis der Vielfalt verzaubernd schlichter, täglich greifbarer, oft kostenfreier Glücksmomente.