Schon mehr als 400 Anmeldungen für den Stadtlauf

Stadtlauf am 29. April

+ © bor Breites Bündnis: Vertreter der Stadt, der Polizei, der Gastronomie und der Sponsoren hoffen auf viele Teilnehmer beim Stadtlauf. Veranstalter ist Marcell Görke (rechts). © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für den Stadtlauf am 29. April in Wildeshausen liegen schon mehr als 400 Anmeldungen vor. Die Organisatoren haben die aktuellen Planungen vorgestellt.

Wildeshausen – Gut zwei Wochen vor dem Start des ersten Wildeshauser Stadtlaufs haben sich bereits mehr als 400 Teilnehmer angemeldet. Sehr zur Freude von Organisator Marcell Görke von der „Auszeit“ in der Kreisstadt. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing, der Polizei, Gastronomen und Sponsoren stellte er am Donnerstagnachmittag den aktuellen Stand der Planung bei einem Pressetermin vor. Zwar ist Görke mit den Anmeldungen zufrieden, aber aus der Gilde hätten sich noch recht wenige Läufer angemeldet. „Dabei ist das doch eine prima Gelegenheit, die körperliche Leistungsfähigkeit vier Wochen vor dem Gildefest zu überprüfen“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Die Teilnehmer starten am Samstag, 29. April, am Marktplatz. Von dort geht es über die Westerstraße, die Kleine Wallstraße und die Wittekindstraße auf die Burgwiese, entlang der Hunte bis zur Pionierbrücke, über den Marschweg zurück zur Melkerbrücke und dann von der Burgwiese auf die Wittekindstraße und die Huntestraße. Nach 3,5 Kilometern sind die Läufer wieder am Marktplatz. Die Sportler können eine, zwei oder drei Runden laufen. Je nach Strecke kostet die Teilnahme zwischen fünf und 13 Euro. Anmeldungen sind im Internet möglich. Nachmeldungen vor Ort sind teurer.

Rahmenprogramm ab 14 Uhr auf dem Marktplatz – später Party

Ab 12 Uhr können die Startnummern im Rathaus abgeholt werden. Ab 15 Uhr starten die ersten Gruppen. Schon ab 14 Uhr geht das Rahmenprogramm auf dem Marktplatz los. Dort werden eine Bühne, eine Hüpfburg und einige Eis-, Getränke- und Essenswagen aufgebaut. Mehrere heimische Gastronomen unterstützen die Veranstaltung. Ab 17 Uhr startet eine „After-Run-Party“ mit DJ. Moderiert wird der Stadtlauf von Günter König-Kruse, dem ehemaligen Wildeshauser Polizeichef. Für die schnellsten Läufer gibt es Preise im Gesamtwert von 2 500 Euro.

Am 29. April ist mit einigen Einschränkungen im Stadtgebiet zu rechnen. Von 13 bis 18 Uhr wird die Laufstrecke für den Autoverkehr gesperrt. Vereine und Gruppen wie die DLRG, der VfL Wittekind, die Malteser, aber auch die Stadt unterstützen die Aktion mit Helfern.